«Бордо» — ПСЖ: прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2021)

«Бордо» и ПСЖ сыграют в матче 28-го тура французского чемпионата. Вашему вниманию прогноз и обзор котировок, которые предложили букмекеры на этот поединок.
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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Самый ожидаемый исход этого матча – победа ПСЖ с котировкой 1.48. Шансы «Бордо» одержать победу букмекерская контора Бетсити оценивает коэффициентом 7.70, а ничья идет за 4.74.
Согласно предложенной линии, в этом матче команды забьют минимум три гола. Поставить на ТБ(2,5) можно с котировкой 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Кризис «Бордо» продолжает длиться с конца января. С того момента команда потерпела пять поражений в чемпионате Франции, а также вылетела из Кубка, уступив на своем поле «Тулузе» (0:2). В этот период «жирондинцы» отметились только ничейным матчем против «Марселя» на своем поле (0:0).
В турнирной таблице Лиги 1 «Бордо» опустился на 11-е место, набрав в общей сложности 33 очка. Зону вылета команда опережает на девять зачетных пунктов.
ПСЖ вплотную приблизился к первой позиции рейтинга, которую сейчас занимает «Лилль». Благодаря осечке лидера и победе над «Дижоном» (4:0) в прошлом туре, парижане сократили отставание до двух очков.
После победы над «Барселоной» (4:1) в Лиге чемпионов столичный клуб проиграл на своем поле «Монако» (0:2). Это поражение стало для ПСЖ шестым в чемпионате.
Информация для ставок
• ПСЖ не проигрывал в 12 последних матчах против «Бордо»
• ПСЖ побеждал в пяти из семи предыдущих поединков Лиги 1
• «Бордо» проиграл пять из шести прошлых матчей в чемпионате
• В шести из семи домашних матчей «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
Нынешний «Бордо» вряд ли способен дать достойный отпор ПСЖ, который стремиться захватить лидерство в чемпионате Франции. Даже с кадровыми потерями парижане заметно превосходят соперника в классе. Предлагаем сыграть ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.