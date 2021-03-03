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«Бордо» — ПСЖ: прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2021)

вчера, 09:56

«Бордо» и ПСЖ сыграют в матче 28-го тура французского чемпионата. Вашему вниманию прогноз и обзор котировок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.354.391.51
Fonbet Live! 100.00 13.00 1.04
Мелбет 6.67 4.31 1.54
Лига ставок 6.00 4.10 1.55
BetBoom 6.43 4.11 1.56

Ставки букмекеров

Самый ожидаемый исход этого матча – победа ПСЖ с котировкой 1.48. Шансы «Бордо» одержать победу букмекерская контора Бетсити оценивает коэффициентом 7.70, а ничья идет за 4.74.

Согласно предложенной линии, в этом матче команды забьют минимум три гола. Поставить на ТБ(2,5) можно с котировкой 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Кризис «Бордо» продолжает длиться с конца января. С того момента команда потерпела пять поражений в чемпионате Франции, а также вылетела из Кубка, уступив на своем поле «Тулузе» (0:2). В этот период «жирондинцы» отметились только ничейным матчем против «Марселя» на своем поле (0:0).

В турнирной таблице Лиги 1 «Бордо» опустился на 11-е место, набрав в общей сложности 33 очка. Зону вылета команда опережает на девять зачетных пунктов.

ПСЖ вплотную приблизился к первой позиции рейтинга, которую сейчас занимает «Лилль». Благодаря осечке лидера и победе над «Дижоном» (4:0) в прошлом туре, парижане сократили отставание до двух очков.

После победы над «Барселоной» (4:1) в Лиге чемпионов столичный клуб проиграл на своем поле «Монако» (0:2). Это поражение стало для ПСЖ шестым в чемпионате.

Информация для ставок

ПСЖ не проигрывал в 12 последних матчах против «Бордо»
ПСЖ побеждал в пяти из семи предыдущих поединков Лиги 1
• «Бордо» проиграл пять из шести прошлых матчей в чемпионате
• В шести из семи домашних матчей «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Нынешний «Бордо» вряд ли способен дать достойный отпор ПСЖ, который стремиться захватить лидерство в чемпионате Франции. Даже с кадровыми потерями парижане заметно превосходят соперника в классе. Предлагаем сыграть ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.354.391.51
Fonbet Live! 100.00 13.00 1.04
Мелбет 6.67 4.31 1.54
Лига ставок 6.00 4.10 1.55
BetBoom 6.43 4.11 1.56
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) .
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