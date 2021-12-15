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«Боруссия» М — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (15.12.2021)

сегодня, 17:32

В 16-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» приедет в гости к «Боруссии» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.813.54
Фонбет 2.15 3.75 3.20
Мелбет 2.14 3.88 3.42
1XBET 2.14 3.88 3.42
BetBoom 2.10 3.78 3.43

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.99. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать за 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 на ТБ 3 и ТМ 3 за 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М вновь вошла в провальную для себя часть сезона и потерпела три крупных поражения подряд в чемпионате. Это резко откинуло команду сразу на 13-е место с 18 очками, коллективу нужны срочные изменения. В последних двух матчах «Боруссия» М проиграла «РБ Лейпциг» (1:4) и «Фрайбургу» (0:6).

«Айнтрахт» после не самой удачной половины сезона заметно улучшил свои результаты, в последних пяти встречах смог набрать 12 очков. Сейчас коллектив занимает девятое место с 21 очком. В прошлой игре коллектив уверенно обыграл «Байер», проигрывая по ходу встречи (5:2), а ранее минимально уступил «Хоффенхайму» (2:3).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М проиграла три последних матча в чемпионате с общим счетом 2:14
  • Пять последних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» М выиграла четыре из шести последних встреч с «Айнтрахтом»
  • Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахт» находится в неплохой форме, учитывая нынешний спад «Боруссии» М, он может побороться за очки на выезде. Предлагаем рискнуть и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.7. Матч обещает быть интересным и результативным, поэтом альтернативой может послужить тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.12.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.85 1.30 2.35 1.66 1.85 2.08
Мелбет 2.48 1.64
1XBET 2.48 1.64
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:26
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:39
Игра на три результата
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