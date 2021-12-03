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«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.12.2021)

вчера, 17:16

В 14-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» приедет в гости к «Боруссии» из Менхенгладбаха. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.964.35
Фонбет 1.85 3.65 4.20
Мелбет 1.88 3.98 4.26
1XBET 1.88 3.98 4.26
BetBoom 1.87 3.73 4.37

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.84 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Фрайбурга», могут поставить по коэффициенту 4.2. Коэффициент на ничью составляет 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять за 1.72, в то время как низовой исход оценивается в 2.12. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Боруссия» М показывает средние результаты в чемпионате Германии, что не позволяет ей на данный момент догнать лидирующую группу в турнирной таблице. Коллектив из Менхенгладбаха занимает 11-е место с 18 очками перед стартом очередного тура Бундеслиги, однако плотность команд высокая и любой успех может продвинуть клуб на несколько позиций, как и наоборот. В прошлом туре «Боруссия» М крупно проиграла на выезде «Кельну» (1:4), а неделей ранее без проблем обыграла «Гройтер Фюрт» (4:0).

«Фрайбург» еще несколько туров назад оставался единственной командой, которая шла без поражений, но в последних трех турах он не набрал ни одного очка. У клуба наблюдается спад в игре и сейчас он занимает четвертую позицию с 22 набранными баллами. В предстоящем матче у коллектива есть возможность реабилитироваться перед болельщиками и сохранить свою позицию в турнирной таблице. В последних двух играх «Фрайбург» уступил «Бохуму» (1:2) и «Айнтрахту» (0:2).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» проиграл три последних матча в Бундеслиге с общим счетом 2:6
  • «Боруссия» М не проигрывает на своем поле уже 10 матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» М выиграла у «Фрайбурга» четыре последние домашние встречи

Прогноз

«Боруссии» М необходимо регулярно набирать очки и на своем поле команде по силам обыграть «Фрайбург», который в последнее время выступает очень слабо. Предполагаем, что хозяева будут играть первым номером и наберут три очка, поднявшись вверх по турнирной таблице. Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.42 1.35 2.18 1.76 1.71 2.25
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:00
Победа команды "Боруссии" в этом матче. Удачи
sjbe65regebj
sjbe65regebj
вчера в 18:20
Футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) выиграет матч.
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