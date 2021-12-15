«Боруссия» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (15.12.2021)

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сегодня, 15:10

В 16-м туре чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» приедет в гости к «Боруссии» в Дортмунд. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.14. При победе клуба «Гройтер Фюрт» зайдет коэффициент 18.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.9.

Также в линии букмекеры предлагают 2.04 за ТБ 4 и ТМ 4 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Боруссия» теряла очки в последних матчах Бундеслиги и понемногу отпускает «Баварию» в отрыв. «Желто-черные» набрали 31 очко, отставание от клуба из Мюнхена увеличилось до шести баллов. В матче с последней командой чемпионата Германии у подопечных Марко Розе есть хорошие шансы набрать очки и продолжить борьбу за первое место. В прошлом матче «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее проиграла «Баварии» (2:3).

«Гройтер Фюрт» только в прошлом матче одержал первую долгожданную победу в Бундеслиге. У команды в активе четыре очка. Коллектив идет на последнем месте, сильно отставая от оппонентов. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» минимально обыграл «Унион» (1:0), а немного ранее был разгромлен «Байером» (1:7).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Боруссии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Гройтер Фюрт» проиграл на выезде последние десять матчей во всех турнирах

Три из последних четырех матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей, а в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-2.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет. Всех болельщиков ожидает интересный матч с явным преимуществом хозяев встречи.