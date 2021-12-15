«Боруссия» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (15.12.2021)

В 16-м туре чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» приедет в гости к «Боруссии» в Дортмунд. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.14. При победе клуба «Гройтер Фюрт» зайдет коэффициент 18.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.9.
Также в линии букмекеры предлагают 2.04 за ТБ 4 и ТМ 4 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Боруссия» теряла очки в последних матчах Бундеслиги и понемногу отпускает «Баварию» в отрыв. «Желто-черные» набрали 31 очко, отставание от клуба из Мюнхена увеличилось до шести баллов. В матче с последней командой чемпионата Германии у подопечных Марко Розе есть хорошие шансы набрать очки и продолжить борьбу за первое место. В прошлом матче «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее проиграла «Баварии» (2:3).
«Гройтер Фюрт» только в прошлом матче одержал первую долгожданную победу в Бундеслиге. У команды в активе четыре очка. Коллектив идет на последнем месте, сильно отставая от оппонентов. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» минимально обыграл «Унион» (1:0), а немного ранее был разгромлен «Байером» (1:7).
Информация для ставок
- Семь из восьми последних матчей «Боруссии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Гройтер Фюрт» проиграл на выезде последние десять матчей во всех турнирах
- Три из последних четырех матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Боруссия» выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей, а в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-2.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет. Всех болельщиков ожидает интересный матч с явным преимуществом хозяев встречи.