«Боруссия» Д — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (21.04.2021)

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сегодня, 00:26

В рамках 30-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Унионом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть, поставив на триумф гостей, можно по коэффициенту 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше трёх забитых мячей составил 1.99, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Боруссия» Д продолжает борьбу за место в первой четверке чемпионата Германии. Команда оправилась после поражения в Лиге чемпионов и несколько дней назад в Бундеслиги крупно обыграла «Вердер» (4:1). «Черно-желтые» имеют хорошие шансы при максимальных результатах занять более высокое место по итогам сезона. В предпоследнем туре чемпионата «Боруссия» Д обыграла на выезде «Штутгарт» (2:3)

«Унион» является типичным середняком турнирной таблицы, однако команда отличается хорошей защитной линией и выносливостью. Коллектив не может претендовать на зону еврокубков, но этот сезон определенно может занести себе в актив. В последних двух матчах «Унион» обыграл на своем поле «Штутгарт» (2:1), а немного ранее смог увезти ничью в матче с «Баварией» (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Боруссии» Д и «Униона» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»

«Унион» выиграл три матча из последних десяти в Бундеслиге

В матче первого круга сильнее оказался «Унион» (2:1)

Прогноз

«Боруссия» Д имеет все шансы взять реванш за поражение в первом круге. Команда находится в неплохой форме и сможет сломить оборону соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.