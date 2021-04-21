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«Боруссия» Д — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (21.04.2021)

сегодня, 00:26

В рамках 30-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Унионом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.596.07
Лига Ставок 1.56 4.50 5.80
Фонбет 1.55 4.40 5.70
Мелбет 1.54 4.62 6.65
BetBoom 1.56 4.47 5.97

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть, поставив на триумф гостей, можно по коэффициенту 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше трёх забитых мячей составил 1.99, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Боруссия» Д продолжает борьбу за место в первой четверке чемпионата Германии. Команда оправилась после поражения в Лиге чемпионов и несколько дней назад в Бундеслиги крупно обыграла «Вердер» (4:1). «Черно-желтые» имеют хорошие шансы при максимальных результатах занять более высокое место по итогам сезона. В предпоследнем туре чемпионата «Боруссия» Д обыграла на выезде «Штутгарт» (2:3)

«Унион» является типичным середняком турнирной таблицы, однако команда отличается хорошей защитной линией и выносливостью. Коллектив не может претендовать на зону еврокубков, но этот сезон определенно может занести себе в актив. В последних двух матчах «Унион» обыграл на своем поле «Штутгарт» (2:1), а немного ранее смог увезти ничью в матче с «Баварией» (1:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Боруссии» Д и «Униона» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»
  • «Унион» выиграл три матча из последних десяти в Бундеслиге
  • В матче первого круга сильнее оказался «Унион» (2:1)

Прогноз

«Боруссия» Д имеет все шансы взять реванш за поражение в первом круге. Команда находится в неплохой форме и сможет сломить оборону соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.62 1.88 2.03
Лига Ставок 2.33 1.61 1.84 1.97
Мелбет 2.43 1.66
1XBET 3.76 1.27 2.43 1.66 1.82 1.98
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