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«Брага» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.11.2021)

28 ноября 2021, 17:26

«Брага» в 12-м туре чемпионата Португалии примет «Визелу». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 30 ноября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.48 4.87 6.66
1XBET 1.48 4.87 6.66
BetBoom 1.48 4.28 6.87

Ставки букмекеров

Букмекеры тотальное предпочтение в этой игре отдают «Браге». Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.41, ничья доступна по коэффициенту 4.84, а победа «Визелы» идет по котировке 7.60.

Также эксперты считают, что команды сыграют в результативном формате. Ставки на ТБ(2,5) голов можно разместить по коэффициенту 1.74, ТМ(2,5) – 2.21.

Форма команд

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Брага» идет на пятом месте с такими результатами: пять побед, четыре ничьи и два поражения. В трех минувших турах команде удалось взять шесть из девяти возможных очков, когда были зафиксированы победы над «Жил Висенте» (0:1) и «Портимоненси» (3:0), а также крупное поражение на поле «Бенфики» (1:6). В Кубке страны «Брага» уверенно прошла «Санта Клару» (6:0), а вот в последней игре Лиги Европы «оружейники» уступили в гостях «Мидтьюлланну» (2:3).

«Визела» барахтается за пределами первой десятки, занимая 13-е место в рейтинге. В активе этой команды лишь одна победа, семь ничьих и три поражения. При этом «Визела» демонстрирует крайне пассивную игру в атаке, которая за 11 туров забила всего девять голов. В минувших турах гости предстоящей игры последовательно разделили очки с «Фамаликаном» (1:1) и «Эшторилом» (1:1), а в Кубке Португалии команде удалось пройти «Эштрелу» за счет домашней победы (2:0).

Информация для ставок

  • В 6 прошлых матчах «Визелы» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Брага» 5 из 6 прошлых матчей лиги завершила на ТБ(2,5)
  • «Брага» забивала минимум 2 гола в 3 прошлых домашних поединках лиги

Прогноз

«Брага», если продолжит терять очки, может прилично отстать от группы лидеров, что явно не входит в планы «оружейников». Учитывая, что «Визела» очень мало забивает в этом сезоне, рекомендуем ставку на победу «Браги» с форой (-1), которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.71 2.23
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 4.89 1.19
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