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«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (28.11.2021)

27 ноября 2021, 11:55

28 ноября 2021 года «Брентфорд» примет «Эвертон» в рамках 13-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Брентфорд
Эвертон
1 : 0
завершен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.383.46
Фонбет 2.25 3.30 3.30
Мелбет 2.31 3.34 3.36
1XBET 2.28 3.34 3.58
BetBoom 2.22 3.31 3.56

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Брентфорд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Эвертона» в 3.30.

Форма команд

«Брентфорд» расположился в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. Команда выиграла три матча, четыре раза играла вничью и проиграла в пяти поединках. У «Брентфорда» 16 забитых и 17 пропущенных мячей.

«Эвертон» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Эвертона» 16 забитых и 19 пропущенных голов. «Эвертон» проиграл «Манчестер Сити», а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и уступил «Вулверхэмптону» в последних играх АПЛ.

Информация для ставок

● «Эвертон» не побеждает вот уже шесть матчей кряду
● «Брентфорд» не может выиграть три матча подряд
● У «Эвертона» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эвертона“» по коэффициенту 1.65. «Ириски» не побеждают шесть матчей подряд, но в этом поединке у них будет шанс заработать как минимум один балл, так как «Брентфорд» также находится далеко не в лучшей форме.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 1.56 2.49
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Все комментарии
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27 ноября в 19:45
Футбольный клуб «Брентфорд» (Лондон) выиграет матч.
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ned677wttczd
27 ноября в 11:57
Футбольный клуб «Брентфорд» (Лондон) одержит победу.
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