«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (28.11.2021)

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27 ноября 2021, 11:55

28 ноября 2021 года «Брентфорд» примет «Эвертон» в рамках 13-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Брентфорд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Эвертона» в 3.30.

Форма команд

«Брентфорд» расположился в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. Команда выиграла три матча, четыре раза играла вничью и проиграла в пяти поединках. У «Брентфорда» 16 забитых и 17 пропущенных мячей.

«Эвертон» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Эвертона» 16 забитых и 19 пропущенных голов. «Эвертон» проиграл «Манчестер Сити», а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и уступил «Вулверхэмптону» в последних играх АПЛ .

Информация для ставок

● «Эвертон» не побеждает вот уже шесть матчей кряду

● «Брентфорд» не может выиграть три матча подряд

● У «Эвертона» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эвертона“» по коэффициенту 1.65. «Ириски» не побеждают шесть матчей подряд, но в этом поединке у них будет шанс заработать как минимум один балл, так как «Брентфорд» также находится далеко не в лучшей форме.