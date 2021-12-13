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«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (14.12.2021)

сегодня, 11:23

«Брентфорд» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.863.721.93
Фонбет 4.20 3.70 1.85
Мелбет 4.38 3.96 1.87
1XBET 4.24 3.90 1.91
BetBoom 4.22 3.98 1.84

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа хозяев в 4.60.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Брентфорд» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 баллов. В последних поединках «Брентфорд» выглядит неплохо, команда старается играть в яркий и атакующий футбол — победа над «Уотфордом», ничейный исход с «Лидсом» и поражение в игре с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Юнайтед» показывает неплохую игру в последних матчах. Коллектив из Манчестера взобрался на пятую позицию, набрав 27 баллов. В последних встречах «красные дьяволы» выиграли у «Норвича», одолели «Кристал Пэлас» и победили «Арсенал».

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает шесть игр подряд
  • «Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Юнайтед» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.00. В последних матчах «Юнайтед» мало пропускает и мало забивает, этим стоит воспользоваться и сделать правильную ставку.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.40 1.96 1.88 1.57 2.46
Мелбет 2.04 1.90
1XBET 2.03 1.91
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Все комментарии
5umvzbfhhe2p
5umvzbfhhe2p
сегодня в 15:50
Футбольный клуб Манчестер Юнайтед выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:42
МЮ нужна победа
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