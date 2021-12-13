«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (14.12.2021)

1639383817

сегодня, 11:23

«Брентфорд» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа хозяев в 4.60.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Брентфорд» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 баллов. В последних поединках «Брентфорд» выглядит неплохо, команда старается играть в яркий и атакующий футбол — победа над «Уотфордом», ничейный исход с «Лидсом» и поражение в игре с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Юнайтед» показывает неплохую игру в последних матчах. Коллектив из Манчестера взобрался на пятую позицию, набрав 27 баллов. В последних встречах «красные дьяволы» выиграли у «Норвича», одолели «Кристал Пэлас» и победили «Арсенал».

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает шесть игр подряд

«Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти

У «Юнайтед» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.00. В последних матчах «Юнайтед» мало пропускает и мало забивает, этим стоит воспользоваться и сделать правильную ставку.