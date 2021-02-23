«Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.02.2021)

В 32-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Брентфорд» и «Шеффилд Уэнсдей». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
Ставки букмекеров
Поставить на победу «Брентфорда» в этом матче можно по коэффициенту 1.62. Заключить пари на гостевой успех «Шеффилд Уэнсдей» букмекерская контора Мелбет предлагает с котировкой 5.75, ничья идет за 4.10.
С небольшим перевесом в линии БК идут ставки на невысокую результативность. Исход с тоталом меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1.89, больше – 2.01.
Форма команд
У «Брентфорда» наметился затяжной спад. Команда проиграла три матча подряд в чемпионате, отпустив лидера «Норвич» уже на семь очков. В этой серии «пчелы» не взяли очков в противостояниях с «Барнсли» (0:2), КПР (1:2) и «Ковентри Сити» (0:2).
«Шеффилд Уэнсдей» ведет борьбу за выживание. В текущей кампании «совы» одержали девять побед и семь раз сыграли вничью, что суммарно принесло им 28 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. 9 февраля «Шеффилд Уэнсдей» отметился победой над «Уикомб Уондерерз» (2:0), после чего команда уступила «Сток Сити» (0:1) и «Бирмингему» (0:1).
«Брентфорд» уже побеждал соперника в этом сезоне. Первая встреча команд случилась в шестом туре, где «Шеффилд Уэнсдей» уступил на своем поле со счетом 1:2.
Информация для ставок
- «Брентфорд» выиграл три последних домашних матча у соперника
- «Брентфорд» побеждал в трех из пяти предыдущих домашних матчей
- «Шеффилд Уэнсдей» проиграл четыре из пяти прошлых матчей на выезде
Прогноз
«Брентфорд» рискует потерять второе место, если не начнет побеждать. Дома «пчелы» стабильно обыгрывают «Шеффилд Уэнсдей, который сейчас находится не в лучшей игровой форме. Предлагаем взять ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.