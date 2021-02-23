«Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.02.2021)

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сегодня, 06:10

В 32-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Брентфорд» и «Шеффилд Уэнсдей». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Брентфорда» в этом матче можно по коэффициенту 1.62. Заключить пари на гостевой успех «Шеффилд Уэнсдей» букмекерская контора Мелбет предлагает с котировкой 5.75, ничья идет за 4.10.

С небольшим перевесом в линии БК идут ставки на невысокую результативность. Исход с тоталом меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1.89, больше – 2.01.

Форма команд

У «Брентфорда» наметился затяжной спад. Команда проиграла три матча подряд в чемпионате, отпустив лидера «Норвич» уже на семь очков. В этой серии «пчелы» не взяли очков в противостояниях с «Барнсли» (0:2), КПР (1:2) и «Ковентри Сити» (0:2).

«Шеффилд Уэнсдей» ведет борьбу за выживание. В текущей кампании «совы» одержали девять побед и семь раз сыграли вничью, что суммарно принесло им 28 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. 9 февраля «Шеффилд Уэнсдей» отметился победой над «Уикомб Уондерерз» (2:0), после чего команда уступила «Сток Сити» (0:1) и «Бирмингему» (0:1).

«Брентфорд» уже побеждал соперника в этом сезоне. Первая встреча команд случилась в шестом туре, где «Шеффилд Уэнсдей» уступил на своем поле со счетом 1:2.

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл три последних домашних матча у соперника

«Брентфорд» побеждал в трех из пяти предыдущих домашних матчей

«Шеффилд Уэнсдей» проиграл четыре из пяти прошлых матчей на выезде

Прогноз

«Брентфорд» рискует потерять второе место, если не начнет побеждать. Дома «пчелы» стабильно обыгрывают «Шеффилд Уэнсдей, который сейчас находится не в лучшей игровой форме. Предлагаем взять ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.