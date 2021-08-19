«Брест» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (20.08.2021)

В рамках третьего тура чемпионата Франции «Брест» на своем стадионе сыграет против ПСЖ. Изучив ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 20 августа 2021 года.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекерская компания Фонбет открыла такую линию основных исходов на предстоящий поединок: победа «Бреста» идет по коэффициенту 10.50, ничья – 6.65, победа ПСЖ котируется в 1.28.
Эксперты сервиса также не сомневаются, что в этой игре команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.36, ТМ (2,5) – 3.02.
Форма команд
По итогам двух стартовых туров чемпионата Франции «Брест» смог набрать два балла. В первом поединке Лиги 1 «красно-белые» преподнесли неприятный сюрприз «Лиону», сыграв вничью с фаворитом на выезде (1:1). Затем хозяева грядущей встречи принимали дома «Ренн». В этом матче «Брест» уступал со счетом 0:1, но ушел от поражения благодаря голу в компенсированное время (1:1).
ПСЖ показал максимальный результат в первых матчах французского чемпионата. В дебютном поединке нового розыгрыша Лиги 1 парижане справились на выезде с «Труа», оформив победу со счетом 2:1.
Более продуктивно атака ПСЖ проявила себя в домашней игре против «Страсбура», которому удалось забить четыре гола – победа 4:2.
Информация для ставок
• ПСЖ оформлял победы в 9 прошлых играх против «Бреста»
• ПСЖ побеждал в 8 из 9 предыдущих гостевых матчах Лиги 1
• «Брест» пропускал минимум два гола и не отличался голами в 3 прошлых матчах с ПСЖ
Прогноз
В новом сезоне Лиги 1 парижский гранд намерен исправить былые ошибки. Предлагаем рассмотреть ставку на победу ПСЖ с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.
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