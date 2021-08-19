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«Брест» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (20.08.2021)

вчера, 19:13

В рамках третьего тура чемпионата Франции «Брест» на своем стадионе сыграет против ПСЖ. Изучив ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 20 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.866.591.27
Фонбет 11.50 6.00 1.30
Мелбет 11.50 6.50 1.29
BetBoom 11.02 6.21 1.28

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет открыла такую линию основных исходов на предстоящий поединок: победа «Бреста» идет по коэффициенту 10.50, ничья – 6.65, победа ПСЖ котируется в 1.28.

Эксперты сервиса также не сомневаются, что в этой игре команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.36, ТМ (2,5) – 3.02.

Форма команд

По итогам двух стартовых туров чемпионата Франции «Брест» смог набрать два балла. В первом поединке Лиги 1 «красно-белые» преподнесли неприятный сюрприз «Лиону», сыграв вничью с фаворитом на выезде (1:1). Затем хозяева грядущей встречи принимали дома «Ренн». В этом матче «Брест» уступал со счетом 0:1, но ушел от поражения благодаря голу в компенсированное время (1:1).

ПСЖ показал максимальный результат в первых матчах французского чемпионата. В дебютном поединке нового розыгрыша Лиги 1 парижане справились на выезде с «Труа», оформив победу со счетом 2:1.

Более продуктивно атака ПСЖ проявила себя в домашней игре против «Страсбура», которому удалось забить четыре гола – победа 4:2.

Информация для ставок

ПСЖ оформлял победы в 9 прошлых играх против «Бреста»
ПСЖ побеждал в 8 из 9 предыдущих гостевых матчах Лиги 1
• «Брест» пропускал минимум два гола и не отличался голами в 3 прошлых матчах с ПСЖ

Прогноз

В новом сезоне Лиги 1 парижский гранд намерен исправить былые ошибки. Предлагаем рассмотреть ставку на победу ПСЖ с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Германии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.41 2.41 1.58
Мелбет 2.74 1.43
BetBoom 5.37 1.17 2.87 1.45 2.25 1.68
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:49
Ваня дружище, не уходи .✊✊🙋‍♂️
shlomo
shlomo
вчера в 21:04
Ну что, будем поглядеть на Месси?...должен забить
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