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Черногория — Турция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (16.11.2021)

16 ноября 2021, 14:45

Последний тур квалификации подарит нам интересную встречу, в которой сборная Черногории сыграет на своем поле с Турцией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Черногория
Турция
1 : 2
завершен
16 ноября 2021, 22:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.753.731.68
Фонбет 4.05 3.60 1.90
Мелбет 3.89 3.73 1.98
1XBET 4.48 3.62 1.91
BetBoom 4.05 3.51 1.91

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу – 1.69. Поверить в успех Черногории можно по 5.3. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.

Форма команд

Сборная Черногории заняла четвертое место в группе, результат предстоящего поединка никак не повлияет на ее позиции. Коллектив не смог составить должную конкуренцию соперникам и вынужден остаться за бортом ЧМ-22.

Турция идет на втором месте в группе и по дополнительным показателям опережает Норвегию. Команде очень нужна победа в этом матче, которая позволит ей выйти из группы со второго или первого места.

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних матчей Черногории завершились исходом «обе забьют — нет»
• Турция проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
• Последние два поединка между командами завершились с одинаковым счетом (2:2)

Прогноз

Турция очень нуждается в победе и имеет шансы на выход из группы. Сделать ставку на победу Турции можно по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.50 1.87 2.00 1.47 2.77
Мелбет 1.97 1.93
1XBET 3.53 1.32
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
16 ноября в 21:54
Норвегия не соперник для Голландии, тем более они играют в Голландии. А Черногория и Турция это историческое противостояние. И Черногория с Турцией не будет играть спустя рукава , они будут играть только на Победу. Но думаю что в ничью смогут сыграть. Чисто моё субъективное мнение.
Спасибо дружище, Удачи тебе !!!👍✊
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
16 ноября в 21:34
На данный момент у сборной Турции столько же очков, как и у Норвегии по -18, и всего на два очка отставание от Нидерландов, которым играть как раз со сборной командой Норвегией. Поэтому в этом матче Турции больше нужна победа и они будет играть только на победу, тем более Черногория уже не попадает на чемпионат мира. В случае самого благоприятного исхода при победе Турции и потере очков Нидерландов во встрече с Норвегией, то Турция может уже бронировать себе билеты в Катар. Так что я буду ставить на победу сборной Турции в игре против Черногории, но мы должны понимать что эта игра, а в игре могут быть самые неожиданные результаты. Удачи Вам в ваших прогнозах.
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
16 ноября в 21:09
Думаю что будет результативная ничья.
Gahi
Gahi
16 ноября в 20:53
Победа сборной команды Турции в этом матче. Удачи
xyzxxg3548u5
xyzxxg3548u5
16 ноября в 15:50
Турция выиграет матч.
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