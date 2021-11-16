Черногория — Турция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (16.11.2021)

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16 ноября 2021, 14:45

Последний тур квалификации подарит нам интересную встречу, в которой сборная Черногории сыграет на своем поле с Турцией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу – 1.69. Поверить в успех Черногории можно по 5.3. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.

Форма команд

Сборная Черногории заняла четвертое место в группе, результат предстоящего поединка никак не повлияет на ее позиции. Коллектив не смог составить должную конкуренцию соперникам и вынужден остаться за бортом ЧМ -22.

Турция идет на втором месте в группе и по дополнительным показателям опережает Норвегию. Команде очень нужна победа в этом матче, которая позволит ей выйти из группы со второго или первого места.

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних матчей Черногории завершились исходом «обе забьют — нет»

• Турция проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

• Последние два поединка между командами завершились с одинаковым счетом (2:2)

Прогноз

Турция очень нуждается в победе и имеет шансы на выход из группы. Сделать ставку на победу Турции можно по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.