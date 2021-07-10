«ЧФР Клуж» — «Университатя». Прогноз на матч за Суперкубок Румынии (10.07.2021)

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вчера, 07:03

«ЧФР Клуж» и «Университатя» разыграют Суперкубок Румынии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом матче отдает небольшое предпочтение «Клужу». Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.49. Победа «Университати» оценивается в 3.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.38 на ТБ 2.5 и 1.63 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Клуж» стал победителем прошлого розыгрыша чемпионата Румынии. На финише сезона команда выиграла чемпионскую борьбу у ФКСБ , обойдя прямого конкурента на девять очков в турнирной таблице. В чемпионском турнире «Клуж» провел 10 матчей, в которых команда одержала семь побед и одну ничью, при двух поражениях. Также действующий победитель Высшей лиги уже успел провести официальный поединок в новом сезоне. В квалификации Лиги чемпионов «Клуж» обыграл дома «Борац» (3:1), сделав весомую заявку на проход в следующий тур.

«Университатя» получила право сыграть в поединке за Суперкубок Румынии благодаря победе в минувшем розыгрыше Кубка страны. В финале турнира команда победила «Астру» в овертайме (3:2). В минувшем чемпионате Высшей лиги «Университатя» завоевала бронзовые медали первенства.

Информация для ставок

В 3 из 5 прошлых очных встреч команд выигрывала ставка на ТБ (2,5) и «обе забьют – да»

(2,5) и «обе забьют – да» «Клуж» не побеждал «Университатя» в 4 из 5 предыдущих очных встреч

В 3 из 4 прошлых официальных матчей «Клужа» забивалось минимум два гола

Прогноз

«Университатя» стала неудобным соперником для «Клужа» в последние годы. Номинальные гости предстоящего матча отлично провели минувший сезон, стабильно давая отпор фаворитам чемпионата. При это, «Клуж» уже почувствовал игровой ритм в квалификации Лиги чемпионов, но пропустил гол в матче с не самым сильным соперником. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.94.

В конце прошлого сезона в чемпионате Румынии произошёл забавный инцидент, когда игроку «Клужа» пришлось догонять клубный автобус.