«Дандолк» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (20.08.2021)

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вчера, 19:26

«Дандолк» сыграет против «Дрогеда Юнайтед» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на то, что победителем матча будет «Дандолк», можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.00, а победа «Дрогеда Юнайтед» идет за 5.80.

Форма команд

«Дандолк» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 27 баллов. В последних матчах «Дандолк» играет не лучшим образом, команда часто проигрывает и не так много забивает, как прежде. Тем не менее команда все еще может противостоять таким клубам, как «Дрогеда».

«Дрогеда» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице, у этого клуба 30 баллов. Последние матчи для «Дрогеды» — это ад на Земле. Команда проигрывает несколько поединков кряду и никак не может прервать свою ужасающую серию, в успех в поединке против «Дандолка» верится с трудом.

Информация для ставок

«Дрогеда» не побеждает шесть матчей кряду

«Дандолк» проиграл три матча подряд

«Дрогеда» пропускает как минимум один мяч десять игр кряду

Прогноз

Оба клуба сейчас не в форме, но все же «Дандолк» выглядит свежее и увереннее в своих силах. У «Дандолка» всего три матча без побед, а у «Дрогеды» таких поединков уже шесть. Поэтому можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Дандолк» победит по коэффициенту 2.55.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Морейренсе» в матче с «Брагой».