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«Дандолк» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (20.08.2021)

вчера, 19:26

«Дандолк» сыграет против «Дрогеда Юнайтед» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Поставить на то, что победителем матча будет «Дандолк», можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.00, а победа «Дрогеда Юнайтед» идет за 5.80.

Форма команд

«Дандолк» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 27 баллов. В последних матчах «Дандолк» играет не лучшим образом, команда часто проигрывает и не так много забивает, как прежде. Тем не менее команда все еще может противостоять таким клубам, как «Дрогеда».

«Дрогеда» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице, у этого клуба 30 баллов. Последние матчи для «Дрогеды» — это ад на Земле. Команда проигрывает несколько поединков кряду и никак не может прервать свою ужасающую серию, в успех в поединке против «Дандолка» верится с трудом.

Информация для ставок

  • «Дрогеда» не побеждает шесть матчей кряду
  • «Дандолк» проиграл три матча подряд
  • «Дрогеда» пропускает как минимум один мяч десять игр кряду

Прогноз

Оба клуба сейчас не в форме, но все же «Дандолк» выглядит свежее и увереннее в своих силах. У «Дандолка» всего три матча без побед, а у «Дрогеды» таких поединков уже шесть. Поэтому можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Дандолк» победит по коэффициенту 2.55.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Морейренсе» в матче с «Брагой».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.54 1.90 1.97 1.47 2.93
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shlomo
shlomo
вчера в 19:30
Хозяева не проиграют
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