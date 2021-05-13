«Дармштадт» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

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сегодня, 20:10

Интересную встречу разных по стилю команд можно посмотреть в 33-м туре второй Бундеслиги. «Дармштадт» на своем поле принимает «Хайденхайм». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с явным фаворитом этого поединка. Коэффициент на победу «Дармштадта» составляет 2.96, а на успех «Хайденхайма»- 2.26. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Дармштадт» находится в середине турнирной таблицы второй Бундеслиги. Команда занимает 10-ю строчку с солидным отрывом от зоны вылета и может позволить себе спокойно доигрывать чемпионат. Команда имеет довольно неплохую беспроигрышную серию, в последнем туре клуб обыграл «Ганновер» (2:1), а немного ранее смог победить «Бохум» (3:1).

«Хайденхайм» занимает шестое место и отстает от тройки лидеров на шесть очков, что не позволяет команде побороться за выход в Бундеслигу. В прошлом туре «Хайденхайм» обыграл «Зандхаузен» (2:1), а немного ранее проиграл на выезде «Нюнбергу» (2:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Дармштадта» составляет пять матчей

«Хайденхайм» забивает на выезде в семи из восьми последних поединков

Игра первого круга завершилась победой «Хайденхайма» (3:0)

«Дармштадт» проиграл две из пяти последних домашних игр

Прогноз

Обе команды решили задачи на сезон и просто доигрывают чемпионат. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.