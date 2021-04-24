«Дерби Каунти» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

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сегодня, 00:19

В рамках 44-го тура Чемпионшипа в гости к «Дерби Каунти» приезжает «Бирмингем». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Дерби Каунти» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.5. На успех «Бирмингема» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1, в то время как ничья стоит 3.05.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.5. Коэффициент на ТМ 2,5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.53.

Форма команд

«Бирмингем» проводит отличный отрезок сезона и не проигрывает уже несколько поединков кряду. Команда смогла отдалиться от зоны вылета на 10 очков и, вероятнее всего, обеспечила себе участие в Чемпионшипе на следующий сезон. В прошлом матче «Бирмингем» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1), а туром ранее обыграл «Ротерхэм» (1:0).

«Дерби Каунти» занимает 21-е место, команде грозит попадание в зону вылета, если она не улучшит результаты. За последние пять поединков «Дерби Каунти» набрал всего три очка, что не может радовать руководство. Тренерскому штабу во главе с Уэйном Руни необходимо срочно менять ситуацию. В последних двух поединках «Дерби Каунти» проиграл «Престону» (0:3) и «Блэкберну» (1:2).

Информация для ставок

«Бирмингем» не проигрывает шесть матчей подряд

«Дерби Каунти» проиграл семь из последних десяти матчей

«Дерби Каунти» выиграл пять из шести последних встреч с «Бирмингемом»

Шесть последних поединков между командами завершились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Бирмингем» находится в лучшей форме, чем их соперники, и имеет больше шансов на успех в этом матче. Рекомендуем поверить в гостей с форой 0 и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

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