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«Дерби Каунти» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

сегодня, 00:19

В рамках 44-го тура Чемпионшипа в гости к «Дерби Каунти» приезжает «Бирмингем». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.173.38
Лига Ставок 2.17 3.00 3.80
Мелбет 2.23 3.13 3.74
1XBET 1.87 7.20 2.40
BetBoom 2.22 2.95 3.65

Ставки букмекеров

«Дерби Каунти» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.5. На успех «Бирмингема» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1, в то время как ничья стоит 3.05.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.5. Коэффициент на ТМ 2,5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.53.

Форма команд

«Бирмингем» проводит отличный отрезок сезона и не проигрывает уже несколько поединков кряду. Команда смогла отдалиться от зоны вылета на 10 очков и, вероятнее всего, обеспечила себе участие в Чемпионшипе на следующий сезон. В прошлом матче «Бирмингем» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1), а туром ранее обыграл «Ротерхэм» (1:0).

«Дерби Каунти» занимает 21-е место, команде грозит попадание в зону вылета, если она не улучшит результаты. За последние пять поединков «Дерби Каунти» набрал всего три очка, что не может радовать руководство. Тренерскому штабу во главе с Уэйном Руни необходимо срочно менять ситуацию. В последних двух поединках «Дерби Каунти» проиграл «Престону» (0:3) и «Блэкберну» (1:2).

Информация для ставок

  • «Бирмингем» не проигрывает шесть матчей подряд
  • «Дерби Каунти» проиграл семь из последних десяти матчей
  • «Дерби Каунти» выиграл пять из шести последних встреч с «Бирмингемом»
  • Шесть последних поединков между командами завершились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Бирмингем» находится в лучшей форме, чем их соперники, и имеет больше шансов на успех в этом матче. Рекомендуем поверить в гостей с форой 0 и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кардифф» — «Уикомб Уондерерс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.92 1.54 2.60
Лига Ставок 1.85 1.88 1.48 2.55
Мелбет 1.53 2.68
1XBET 1.94 1.88 1.33 3.43 1.25 4.04
BetBoom 1.80 1.95 1.47 2.58 1.21 4.10
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:34
Команда Руни не проиграет
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