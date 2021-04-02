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«Десна» — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (03.04.2021)

вчера, 04:59

В 20-м туре УПЛ «Десна» сыграет дома с «Олимпиком». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.145.82
Лига Ставок 1.57 4.10 5.60
Фонбет 1.55 4.20 5.90
Мелбет 1.59 4.10 5.75

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Десну» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.58. Победа «Олимпика» оценивается в 5.9, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.77.

Форма команд

«Олимпик» испытывает серьёзные проблемы и давно не может зацепиться даже за ничью. От зоны вылета донецкий клуб отделяет всего четыре очка. Команда рискует покинуть УПЛ, что очень сложно было предсказать перед началом сезона. В последних двух турах «Олимпик» проиграл «Ворскле» (0:3) и «Александрии» (0:2).

«Десна» опустилась на пятое место, так как уже два матча не набирает очки. Команда отстает от «Зари» на 2 балла, но у луганского клуба есть одна игра в запасе. В прошлом туре «Десна» проиграла «Днепру-1» (0:2), а немного ранее была разгромлена «Шахтёром» (0:4).

Информация для ставок

  • В последних четырех матчах «Десны» сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Олимпик» проиграл шесть матчей подряд в УПЛ
  • «Десна» выиграла шесть последних встреч против «Олимпика» (включая товарищеский матч)
  • Пять из шести очных встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают в матчах друг с другом. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.08.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.79 1.59 2.36
Лига Ставок 1.98 1.77 1.57 2.30
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Ванечка
Ванечка
вчера в 08:15
Хозяева выиграют
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