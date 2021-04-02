«Десна» — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (03.04.2021)

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вчера, 04:59

В 20-м туре УПЛ «Десна» сыграет дома с «Олимпиком». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Десну» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.58. Победа «Олимпика» оценивается в 5.9, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.77.

Форма команд

«Олимпик» испытывает серьёзные проблемы и давно не может зацепиться даже за ничью. От зоны вылета донецкий клуб отделяет всего четыре очка. Команда рискует покинуть УПЛ , что очень сложно было предсказать перед началом сезона. В последних двух турах «Олимпик» проиграл «Ворскле» (0:3) и «Александрии» (0:2).

«Десна» опустилась на пятое место, так как уже два матча не набирает очки. Команда отстает от «Зари» на 2 балла, но у луганского клуба есть одна игра в запасе. В прошлом туре «Десна» проиграла «Днепру-1» (0:2), а немного ранее была разгромлена «Шахтёром» (0:4).

Информация для ставок

В последних четырех матчах «Десны» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Олимпик» проиграл шесть матчей подряд в УПЛ

«Десна» выиграла шесть последних встреч против «Олимпика» (включая товарищеский матч)

Пять из шести очных встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают в матчах друг с другом. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.08.