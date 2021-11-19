«Динамо» – «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата России (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 00:22

Интересную встречу двух команд с разными задачами на сезон подарит всем болельщикам 15-й тур чемпионата России. Один из лидеров чемпионата «Динамо» Москва ждет в гости «Арсенал» из Тулы. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.44. Победа «Арсенала» из Тулы оценивается в 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.94. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Динамо» Москва уверенно идет в группе лидеров чемпионата России и находится на третьем месте в турнирной таблице. Клуб отстает от лидера всего на четыре очка и старается догнать конкурентов, однако в последнее время также допускает осечки. В прошлой игре «Динамо» обыграло «Краснодар» (1:0) на своем поле, а ранее команда крупно уступила «Зениту» (1:4).

Тульский «Арсенал» довольно редко радует победами своих болельщиков и плетется внизу турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает лишь 14-е место, набрав 13 очков. Последние два поединка «Арсенала» из Тулы завершились ничейным результатом с «Уфой» (0:0) и домашним поражением от «Сочи» (1:2).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли всего по три матча из последних десяти во всех турнирах

«Динамо» Москва выиграл только два матча из шести последних с «Арсеналом» на своем поле

Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Динамо» Москва показывает достойные результаты и борется за самые высокие места. Предполагаем, что в этом матче хозяева должны одержать уверенную победу, что позволит им не отставать от лидеров. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.