ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» – «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата России (21.11.2021)

19 ноября 2021, 00:22

Интересную встречу двух команд с разными задачами на сезон подарит всем болельщикам 15-й тур чемпионата России. Один из лидеров чемпионата «Динамо» Москва ждет в гости «Арсенал» из Тулы. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Динамо
Арсенал
5 : 1
завершен
21 ноября 2021, 16:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.668.40
Мелбет 1.40 4.92 8.80
BetBoom 1.40 4.76 9.33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.44. Победа «Арсенала» из Тулы оценивается в 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.94. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Динамо» Москва уверенно идет в группе лидеров чемпионата России и находится на третьем месте в турнирной таблице. Клуб отстает от лидера всего на четыре очка и старается догнать конкурентов, однако в последнее время также допускает осечки. В прошлой игре «Динамо» обыграло «Краснодар» (1:0) на своем поле, а ранее команда крупно уступила «Зениту» (1:4).

Тульский «Арсенал» довольно редко радует победами своих болельщиков и плетется внизу турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает лишь 14-е место, набрав 13 очков. Последние два поединка «Арсенала» из Тулы завершились ничейным результатом с «Уфой» (0:0) и домашним поражением от «Сочи» (1:2).

Информация для ставок

  • Оба коллектива проиграли всего по три матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Динамо» Москва выиграл только два матча из шести последних с «Арсеналом» на своем поле
  • Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Динамо» Москва показывает достойные результаты и борется за самые высокие места. Предполагаем, что в этом матче хозяева должны одержать уверенную победу, что позволит им не отставать от лидеров. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.42 2.04 1.85 1.60 2.45
Мелбет 1.97 1.93
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 ноября в 00:27
Победа команды Динамо в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100