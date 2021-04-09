«Динамо» К — «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (10.04.2021)

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вчера, 05:03

В 21-м туре УПЛ киевское «Динамо» является номинальным хозяином матча, но сыграет на поле «Днепра-1». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Динамо» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу киевлян можно по коэффициенту 1.5. Ничейный исход оценивается в 4.4. Также можно сделать ставку на победу «Днепра-1» по коэффициенту 6.3.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.01. Исход «обе забьют» котируется в 1.93.

Форма команд

«Днепр-1» набрал хорошую форму и давно не проигрывает в чемпионате. Команда идет на восьмом месте и стабильно набирает очки. Матч с «Динамо» Киев станет настоящей проверкой для клуба и покажет его реальную силу. В прошлых двух турах «Днепр-1» разгромил «Львов» (5:1) и одолел «Десну» (2:0).

Киевское «Динамо» находится в хорошем настроении, ведь команда опережает «Шахтёр» на 7 пунктов и уверенно идет к чемпионству. Подопечные Луческу прекрасно используют свои шансы, что позволяет им набирать максимальное количество очков. В прошлом туре чемпионата Украины «Динамо» на последних минутах выиграло у «Александрии» (2:1), а до этого крупно обыграло «Рух» (3:0).

Информация для ставок

«Динамо» Киев выиграло пять матчей УПЛ подряд

подряд «Днепр-1» не проигрывает на выезде уже четыре матча в чемпионате

«Динамо» выиграло три из четырех матчей против «Днепра-1»

Три из четырех очных встреч команд завершились исходом ТБ 2.5

Прогноз

«Динамо» Киев идет к чемпионству и постарается одержать победу перед матчем с «Шахтёром». Рекомендуем сделать ставку на победу «Динамо» с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.81.