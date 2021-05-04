«Динамо» — «Мариуполь». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (05.05.2021)

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вчера, 23:50

В 25-м туре чемпионата Украины «Динамо» сыграет с «Мариуполем». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Динамо» играет дома против одной из слабейших команд чемпионата и является абсолютным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.22. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 12. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.5 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Динамо» досрочно оформило золотые медали и на чемпионском ходу продолжает штамповать победы, готовясь к финалу Кубка Украины. В прошлом туре команда Луческу посетила Полтаву, где абсолютно не оставила шансов «Ворскле», разгромив ее 5:1. Небольшие повреждения нескольких игроков основной обоймы плюс решенные задачи на турнир должны дать возможность игрокам, которые имели мало игрового времени в этом сезоне, проявить себя. Их мотивация запредельна, поэтому результат игры, скорее всего, будет положительным для киевского клуба.

Мариупольский клуб продолжает непростую борьбу за выживание. Всего один балл в последних четырех турах и сложный календарь очень давят на подопечных Остапа Маркевича. Несколько дней назад «Мариуполь» дома потерпел обидное поражение от «Львова» (1:2), а еще туром ранее из-за судейских ошибок отдал три очка «Руху» (0:3). Состав команды наполнен выпускниками академии «Шахтёра», а значит, этим ребятам точно есть что доказывать в игре с принципиальным соперником.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Мариуполя» насчитывает четыре игры

«Динамо» выигрывает семь матчей подряд во всех турнирах

«Мариуполь» проиграл «Динамо» семь последних личных встреч

Киевский клуб сохраняет ворота в неприкосновенности в шести из восьми последних матчей УПЛ

Прогноз

«Мариуполь» попытается дать бой чемпиону, но есть большие сомнения, что это получится. Ожидаем обилие голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2,5 по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.

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