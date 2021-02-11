«Динамо» Киев — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (13.02.2021)

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сегодня, 07:01

«Динамо» Киев и «Олимпик» проведут очную встречу в рамках 14-го тура УПЛ . Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Неоспоримым фаворитом этой игры букмекеры считают «Динамо». Поставить на победу хозяев поля БК Мелбет предлагает с коэффициентом 1.41. Шансы «Олимпика» одержать победу оцениваются в 8.40, ничья идет с котировкой 4.50.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на «верховой» исход противостояния. Поставить на ТБ (2,5) можно за 1.89, ТМ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Динамо» достаточно ровно провело первую часть сезона в УПЛ . Киевляне в 13 турах проиграли только один раз, когда уступили «Шахтеру». Еще в девяти матчах подопечные Мирчи Луческу одержали девять побед и трижды сыграли вничью. В последнем официальном матче «Динамо» разделило очки дома с «Колосом» (2:2), а перед этим поочередно обыграло «Мариуполь» (2:1), «Ворсклу» (2:0) и «Ингулец» (2:0).

Для «Олимпика» этот сезон складывается привычно. Команда из Донецка базируется на экваторе турнирной таблицы (седьмое место), имея в активе 17 очков. Перед зимней паузой «Олимпик» выдал серию успешных матчей, в которых было только одно поражение – от «Ингульца» (1:2). В других поединках «Олимпик» победил «Колос» (2:1) и «Рух» (3:1), а также разошелся миром с «Мариуполем» (3:3) и «Львовом» (1:1).

Первый раз в текущем сезоне соперники встречались в стартовом туре УПЛ . Тогда у «Динамо» не возникло проблем – гостевая победа 4:1.

Информация для ставок

«Динамо» побеждало «Олимпик» в четырех из пяти прошлых матчей

В семи домашних матчах чемпионата «Динамо» пропустило семь голов

«Олимпик» проиграл два из четырех выездных матчей в УПЛ

Прогноз

У «Динамо» минимальное преимущество над «Шахтером» в чемпионской гонке. В связи с этим киевляне не могут себе позволить потерю очков в матче с середняком, которого они стабильно обыгрывают. «Олимпику» сейчас вряд ли по силам отобрать очки у мотивированного лидера. Предлагаем взять ставку на победу «Динамо» по коэффициенту 1.41 в БК Мелбет.