«Динамо» — «Уфа»: прогноз на матч РПЛ (03.04.2021)

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вчера, 12:16

«Динамо» сыграет против «Уфы» в рамках очередного тура чемпионата России. Этот поединок состоится 3 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Динамо», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.68. Победу «Уфы» оценили в 5.70, а ничейный исход в 3.80.

Форма команд

«Динамо» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. У команды 12 побед, три ничьих и восемь поражений. В активе команды из столицы РФ 32 забитых и 26 пропущенных голов. В последних матчах столичный клуб играет неплохо, но иногда у команды все же бывали осечки. «Динамо» выглядит фаворитом в матче против «Уфы».

«Уфа» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 14 очков. Всего в этом сезоне у клуба три победы, пять ничьих и 15 поражений. «Уфа» забила 15 мячей и пропустила 37 голов. В последних матчах у клуба ужасная серия. Поединок против «Динамо» может только продлить эту серию и опустить «Уфу» еще ниже в таблице, поэтому выбора у клуба нет, либо побеждать, либо готовиться к вылету в ФНЛ .

Информация для ставок

● «Динамо» победило в трех поединках из последних пяти

● «Уфа» пропустила семь мячей в последних пяти играх

● «Уфа» не побеждает шесть игр кряду в РПЛ

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что «Динамо» забьет в обоих таймах по коэффициенту 3.20. Также стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме по 3.10. Это будет тяжелый матч, но фаворитом в нем выглядят именно хозяева поля.

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