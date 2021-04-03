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«Динамо» — «Уфа»: прогноз на матч РПЛ (03.04.2021)

вчера, 12:16

«Динамо» сыграет против «Уфы» в рамках очередного тура чемпионата России. Этот поединок состоится 3 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.706.00
Фонбет Live! 1.03 21.00 68.00
Мелбет 1.71 3.51 6.17
Pin-Up.ru 1.66 3.75 6.20

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Динамо», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.68. Победу «Уфы» оценили в 5.70, а ничейный исход в 3.80.

Форма команд

«Динамо» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. У команды 12 побед, три ничьих и восемь поражений. В активе команды из столицы РФ 32 забитых и 26 пропущенных голов. В последних матчах столичный клуб играет неплохо, но иногда у команды все же бывали осечки. «Динамо» выглядит фаворитом в матче против «Уфы».

«Уфа» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 14 очков. Всего в этом сезоне у клуба три победы, пять ничьих и 15 поражений. «Уфа» забила 15 мячей и пропустила 37 голов. В последних матчах у клуба ужасная серия. Поединок против «Динамо» может только продлить эту серию и опустить «Уфу» еще ниже в таблице, поэтому выбора у клуба нет, либо побеждать, либо готовиться к вылету в ФНЛ.

Информация для ставок

● «Динамо» победило в трех поединках из последних пяти
● «Уфа» пропустила семь мячей в последних пяти играх
● «Уфа» не побеждает шесть игр кряду в РПЛ

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что «Динамо» забьет в обоих таймах по коэффициенту 3.20. Также стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме по 3.10. Это будет тяжелый матч, но фаворитом в нем выглядят именно хозяева поля.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Венло» — «Гронинген».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.83 1.58 2.49
Мелбет 1.57 2.47
Pin-Up.ru 2.15 1.74 1.64 2.32 1.33 3.45
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Уфа»
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