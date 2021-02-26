«Дижон» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (27.02.2021)

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сегодня, 11:14

«Дижон» и ПСЖ сыграют в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Сделать ставку на победу ПСЖ букмекерская контора Мелбет предлагает с коэффициентом 1.21. Шансы «Дижона» одержать сенсационную победу оцениваются котировкой 15.00, а ничья идет за 7.80.

Форма команд

«Дижон» имеет статус главного аутсайдера Лиги 1. Набрав всего 15 очков, команда прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице с призрачными шансами спастись от вылета во второй дивизион.

ПСЖ провел два противоположно разных матча за последнее время. Парижане разгромили в гостях «Барселону» (4:1), сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. А затем проиграли важный матч «Монако» в Лиге 1 (0:2), опустившись на третье место в турнирной таблице.

Информация для ставок

ПСЖ побеждал «Дижон» в трех прошлых очных встречах

побеждал «Дижон» в трех прошлых очных встречах «Дижон» проиграл четыре из пяти последних домашних матча против ПСЖ

У «Дижона» три поражения подряд на своем поле без забитых голов

Прогноз

С худшей командой французской Лиги 1 ПСЖ должен добиваться крупной победы. Предлагаем сыграть ставку на победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Мелбет.

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