ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Дижон» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (27.02.2021)

сегодня, 11:14

«Дижон» и ПСЖ сыграют в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 27 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.476.881.22
Fonbet 12.00 6.80 1.22
Мелбет 15.00 7.80 1.21
Лига ставок 13.00 7.00 1.21
Pin-up 14.50 6.80 1.22
BetBoom 14.56 6.83 1.22

Ставки букмекеров

Сделать ставку на победу ПСЖ букмекерская контора Мелбет предлагает с коэффициентом 1.21. Шансы «Дижона» одержать сенсационную победу оцениваются котировкой 15.00, а ничья идет за 7.80.

Форма команд

«Дижон» имеет статус главного аутсайдера Лиги 1. Набрав всего 15 очков, команда прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице с призрачными шансами спастись от вылета во второй дивизион.

ПСЖ провел два противоположно разных матча за последнее время. Парижане разгромили в гостях «Барселону» (4:1), сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. А затем проиграли важный матч «Монако» в Лиге 1 (0:2), опустившись на третье место в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • ПСЖ побеждал «Дижон» в трех прошлых очных встречах
  • «Дижон» проиграл четыре из пяти последних домашних матча против ПСЖ
  • У «Дижона» три поражения подряд на своем поле без забитых голов

Прогноз

С худшей командой французской Лиги 1 ПСЖ должен добиваться крупной победы. Предлагаем сыграть ставку на победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.476.881.22
Fonbet 12.00 6.80 1.22
Мелбет 15.00 7.80 1.21
Лига ставок 13.00 7.00 1.21
Pin-up 14.50 6.80 1.22
BetBoom 14.56 6.83 1.22
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:38
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100