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«Эльче» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (28.08.2021)

сегодня, 09:37

28 августа 2021 года в 20:30 по Москве «Эльче» сыграет против «Севильи» в третьем туре испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.313.471.83
Фонбет 5.50 3.40 1.80
Мелбет 4.86 3.34 1.96
1XBET 4.86 3.34 1.96
BetBoom 4.74 3.28 1.93

Ставки букмекеров

«Севилья» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и сделать ставку на победу «Эльче» по коэффициенту 5.50.

Форма команд

«Эльче» стартовал в Примере не лучшим образом. Команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего один балл. Клуб сыграл вничью и проиграл в двух стартовых турах. «Эльче» не смог обыграть «Атлетик» из Бильбао, поединок завершился со счетом 0:0. В другом матче клуб уступил «Атлетико» из Мадрида со счетом 0:1.

«Севилья» Хулена Лопетеги прекрасна. Команда набрала шесть баллов из шести возможных и вместе с «Атлетико» лидирует в таблице, даже находится выше клуба из Мадрида за счет разницы мячей. «Нервионцы» забили четыре мяча и не пропускали в начале турнира. Клуб обыграл «Райо Вальекано» (3:0), а затем выиграл у «Хетафе», здесь хватило одного мяча для победы. «Севилья» смотрится очень хорошо и является как минимум кандидатом на попадание в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

  • «Севилья» не проигрывает семь матчей подряд
  • «Эльче» не побеждает в четырех играх кряду
  • «Севилья» сыграла на «ноль» в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

«Севилья» находится в прекрасной форме и выглядит очевидным фаворитом грядущего матча. Учитывая тот факт, что команда не пропускает голы в четырех матчах из последних пяти, стоит присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет по коэффициенту 2.15.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в чемпионате Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.70 1.65 2.38
Мелбет 1.65 2.45
1XBET 1.65 2.45
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:15
Севилья не проиграет
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