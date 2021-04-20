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«Эльче» — «Вальядолид». Прогноз на матч Примеры (21.04.2021)

вчера, 13:30

«Эльче» сыграет против «Вальядолида» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок состоится 21 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этой встрече победит «Вальядолид» по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Эльче» по 2.85.

Форма команд

«Эльче» набрал 26 баллов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла пять поединков, 11 раз играла вничью и проиграла 15 матчей. У клуба 27 забитых и 48 пропущенных мячей. «Эльче» имеет шанс на спасение, самое главное — это продолжать стабильно набирать очки. По игре клуба нельзя сказать, что команда действительно способна сражаться за выживание и остаться в Примере. В последних играх «Эльче» очень плох.

«Вальядолид» набрал 27 пунктов и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе команды всего пять побед, 12 ничьих и 13 поражений. Клуб забил 27 мячей и пропустил 41 гол. В последних играх у «Вальядолида» примерно такая же ситуация, как и у «Эльче». Клуб часто теряет очки и выглядит очень плохо. Это будет поединок двух команд, которые проводят ужасный отрезок и никак не могут прийти в себя.

Информация для ставок

● «Вальядолид» не побеждает четыре игры кряду
● У «Эльче» девять пропущенных мячей в последних пяти матчах
● «Эльче» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 76 по 90 минуту по коэффициенту 2.40. Также стоит присмотреться к ставке на «точное количество голов в матче — 2-3» по коэффициенту 1.94.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Барнсли».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.88 1.56 2.57
Мелбет 1.59 2.59
1XBET 2.00 1.82 8.90 1.07 1.27 3.84
BetBoom 2.03 1.83 1.57 2.48 1.29 3.82
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Вальядолид»
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