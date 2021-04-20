«Эльче» — «Вальядолид». Прогноз на матч Примеры (21.04.2021)

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вчера, 13:30

«Эльче» сыграет против «Вальядолида» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок состоится 21 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этой встрече победит «Вальядолид» по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Эльче» по 2.85.

Форма команд

«Эльче» набрал 26 баллов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла пять поединков, 11 раз играла вничью и проиграла 15 матчей. У клуба 27 забитых и 48 пропущенных мячей. «Эльче» имеет шанс на спасение, самое главное — это продолжать стабильно набирать очки. По игре клуба нельзя сказать, что команда действительно способна сражаться за выживание и остаться в Примере. В последних играх «Эльче» очень плох.

«Вальядолид» набрал 27 пунктов и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе команды всего пять побед, 12 ничьих и 13 поражений. Клуб забил 27 мячей и пропустил 41 гол. В последних играх у «Вальядолида» примерно такая же ситуация, как и у «Эльче». Клуб часто теряет очки и выглядит очень плохо. Это будет поединок двух команд, которые проводят ужасный отрезок и никак не могут прийти в себя.

Информация для ставок

● «Вальядолид» не побеждает четыре игры кряду

● У «Эльче» девять пропущенных мячей в последних пяти матчах

● «Эльче» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 76 по 90 минуту по коэффициенту 2.40. Также стоит присмотреться к ставке на «точное количество голов в матче — 2-3» по коэффициенту 1.94.

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