«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка Англии (10.02.2021)

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сегодня, 12:52

«Эвертон» и «Тоттенхэм» 10 февраля в очной встрече определят, кто из них больше достоин сыграть в четвертьфинале Кубка Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определяют фаворита в этой паре. Поставить на победу «Эвертона» в основное время контора Фонбет предлагает с коэффициентом 2.73, а успех «Тоттенхэма» можно заиграть с котировкой 2.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.30.

Немного больше шансов букмекеры отводят на то, что игра будет низовой. Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно по коэффициенту 1.75, больше – 2.25.

Форма команд

В 1/8 финала Кубка Англии «Эвертон» пробился благодаря домашней победе над «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). После этого ливерпульская команда провела четыре матча в Премьер-Лиге, в которой ей удалось набрать пять очков.

В актив себе занесли гостевую победу над «Лидсом» (2:1) и ничью дома с «Лестером» (1:1). В прошлом туре АПЛ «ириски» спаслись от гостевого поражения в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

«Тоттенхэм» на предыдущей стадии кубковых соревнований встречался в гостях с «Уикомб Уондерерс». Своего соперника «шпоры» разгромили со счетом 4:1, добыв уверенную викторию.

После этого команда угодила в кризис. Лондонский коллектив проиграл три матча подряд в АПЛ , уступив поочередно «Ливерпулю» (1:3), «Брайтону» (0:1) и «Челси» (0:1). Прервать эту серию удалось в прошлом туре, когда команда обыграла дома «Вест Бромвич» (2:0).

Информация для ставок

• «Тоттенхэм» не проигрывал в семи прошлых гостевых матчах против «Эвертона» — три победы и четыре ничьих

• В трех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Эвертон» не побеждал в четырех из пяти прошлых домашних поединков

• «Тоттенхэм» выиграл три из пяти предыдущих гостевых встреч

Прогноз

«Эвертон» в последних матчах прилично ошибался в защите. Учитывая вышесказанное, а также статистику очных встреч команд в Ливерпуле, предлагаем взять ставку на победу «Тоттенхэма» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.04 в букмекерской конторе Фонбет.