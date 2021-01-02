«Эйбар» — «Гранада». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2021)

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02 января 2021, 23:47

3 января «Эйбар» встречается с «Гранадой». Каковы шансы на то, что гости всё-таки сумеют зацепиться за победу?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены свои коэффициенты в этом матче. Сыграть победу «Эйбара» можно за коэффициент 2,41, ничья доступна на значении 3,22, а сыграть триумф команды гостей возможно за 3,20. Тотал в этой игре уменьшен до значения 1,5 мяча. Больше доступен за 1,51, а меньше — за 2,74.

Форма команд

«Эйбар» в прошлом туре сумел вырвать неожиданную ничью с «Барселоной» (1:1). На волне таких успехов команда должна сосредоточиться на том, чтобы прибавить и улучшить свои результаты. Весьма любопытно будет наблюдать за тем, насколько всё это становится реальным. На текущий момент команда идет на 16-м месте, но отрыв от зоны вылета всего лишь один зачетный пункт.

«Гранада» в неплохой форме находится. В прошлом туре была одержана очень непростая победа над «Валенсией» (2:1). Однако два игрока «летучих мышей» были удалены с поля, поэтому с составом есть определенные проблемы. На текущий момент команда расположилась на седьмом месте. Если удастся прибавить в стабильности, то может быть получиться зацепиться за место в еврокубках.

Информация для ставок

· «Эйбар» не выигрывает на домашней арене на протяжении восьми матчей

· «Эйбар» проиграл четыре из восьми последних выездных поединков

· «Гранада» выиграла пять из 10 последних выездных матчей

· «Гранада» одержала четыре победы в пяти последних встречах

Прогноз

Мы считаем, что как бы ни разворачивались события, в этой игре мы делаем фаворитом противостояния «Гранаду». Команда всё-таки заметно прибавила и сейчас способна действовать безошибочно. Очень важным моментом в игре является то, кому же удастся первым отличиться. Предлагаем сыграть победу «Гранады» с азиатской форой 0 за коэффициент 2,28 в букмекерской конторе Фонбет.