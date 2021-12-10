«Эйпен» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.12.2021)

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сегодня, 16:03

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур чемпионата Бельгии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эйпен». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.94. Победа «Беерсхот-Вилрийка» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Эйпен» неплохо стартовал в новом чемпионате, но еще в прошлом месяце команду постигла череда неудач, она не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате. Это привело к тому, что клуб на данный момент занимает девятое место и находится вне зоны плей-офф.

«Беерсхот-Вилрийк» имеет огромные проблемы с результатами и закономерно занимает последнее место. Команда набрала девять очков, что на семь баллов меньше, чем у ближайшего конкурента в борьбе за выживание. Клуб меньше всех забивает в чемпионате (15 голов).

Информация для ставок

• «Эйпен» выиграл два матча из десяти последних в основное время, а «Беерсхот-Вилрийк» одержал три победы

• Пять из шести домашних матчей «Эйпена» завершились исходом «обе забьют»

• «Беерсхот-Вилрийк» проиграл четыре последние встречи «Эйпену»

Прогноз

«Беерсхот-Вилрийк» находится не в лучших физических кондициях. Предлагаем сделать ставку на победу «Эйпена» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.94.