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«Фамаликау» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (27.02.2021)

сегодня, 05:32

В 21-м туре Примейры «Фамаликау» на своем поле сыграет с «Фаренсе». Предлагаем вам обзор ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.363.10
Мелбет 2.41 3.30 3.03
Pin-up 2.40 3.15 2.95

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.44. В случае победы «Фаренсе» выигрышный коэффициент составит 3. Поставить на ничейный результат можно за 3.25.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 2.15. Букмекеры меньше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит 1.7. На вариант «обе забьют» линия предлагает 1.85.

Форма команд

Хозяева нынешнего поединка «Фамаликау» занимают 16-е место в чемпионате — практически в зоне вылета. Команда пытается сохранить прописку в турнире, о чем говорят добытые четыре очка в последних двух матчах. Нынешний поединок станет очень важным для команды в плане борьбы за выживание. В прошлом туре «Фамаликау» выиграл на выезде у «Риу Аве» (1:0), а немного ранее поделил очки с «Белененсешем» (0:0).

«Фаренсе» имеет такое же количество очков (18), как и «Фамаликау», но уступает им позицию по разнице мячей. Команда в последнее время регулярно набирает очки и пытается подняться вверх по таблице. В последних двух турах «Фаренсе» сыграл вничью с «Бенфикой» (0:0) и «Виторией Гимарайеш» (2:2).

Информация для ставок

  • «Фамаликау» не может выиграть уже шесть домашних матчей
  • «Фаренсе» проиграл всего один из последних пяти матчей в чемпионате
  • В первом круге чемпионата команды сыграли вничью (3:3)
  • «Фамаликау» не может выиграть у «Фаренсе» четыре матча подряд

Прогноз

Команды, несмотря на свое турнирное положение, показывают неплохие результаты в последних матчах. В этом поединке стоит ожидать упорной борьбы без большого количества голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.363.10
Мелбет 2.41 3.30 3.03
Pin-up 2.40 3.15 2.95
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:00
Хозяева не проиграют
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