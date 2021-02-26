«Фамаликау» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (27.02.2021)

1614306751

сегодня, 05:32

В 21-м туре Примейры «Фамаликау» на своем поле сыграет с «Фаренсе». Предлагаем вам обзор ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.44. В случае победы «Фаренсе» выигрышный коэффициент составит 3. Поставить на ничейный результат можно за 3.25.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 2.15. Букмекеры меньше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит 1.7. На вариант «обе забьют» линия предлагает 1.85.

Форма команд

Хозяева нынешнего поединка «Фамаликау» занимают 16-е место в чемпионате — практически в зоне вылета. Команда пытается сохранить прописку в турнире, о чем говорят добытые четыре очка в последних двух матчах. Нынешний поединок станет очень важным для команды в плане борьбы за выживание. В прошлом туре «Фамаликау» выиграл на выезде у «Риу Аве» (1:0), а немного ранее поделил очки с «Белененсешем» (0:0).

«Фаренсе» имеет такое же количество очков (18), как и «Фамаликау», но уступает им позицию по разнице мячей. Команда в последнее время регулярно набирает очки и пытается подняться вверх по таблице. В последних двух турах «Фаренсе» сыграл вничью с «Бенфикой» (0:0) и «Виторией Гимарайеш» (2:2).

Информация для ставок

«Фамаликау» не может выиграть уже шесть домашних матчей

«Фаренсе» проиграл всего один из последних пяти матчей в чемпионате

В первом круге чемпионата команды сыграли вничью (3:3)

«Фамаликау» не может выиграть у «Фаренсе» четыре матча подряд

Прогноз

Команды, несмотря на свое турнирное положение, показывают неплохие результаты в последних матчах. В этом поединке стоит ожидать упорной борьбы без большого количества голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.