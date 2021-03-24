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Финляндия – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 07:35

В 1-м туре группы D европейского отбора ЧМ-2022 Финляндия дома сыграет против Боснии и Герцеговины. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.833.152.76
Лига Ставок 2.85 3.10 2.70
Фонбет Live! 9.00 1.30 6.00
Мелбет 2.85 3.36 2.61

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Бетсити предложила на этот матч такие ставки: победа Финляндии идет по коэффициенту 2.84, ничья – 3.20, а вероятность гостевой виктории Боснии и Герцеговины представлена котировкой 2.78.

С большим преимуществом в линии БК идут ставки в пользу низового исхода поединка. Так, заключить пари на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.56, больше – 2.50.

Форма команд

В конце 2019 года Финляндия оформила исторический проход на чемпионат Европы. В своей группе финны набрали 18 очков (шесть побед и четыре поражения), заняв итоговое второе место. В борьбе за вторую путевку на ЧЕ-2020 команда опередила Грецию на четыре зачетных пункта. Менее успешно Финляндия провела групповой раунд Лиги Наций, где в борьбе с Уэльсом за первую позицию уступила конкуренту четыре зачетных пункта. В последнем официальном матче финны уступили в гостях валлийцам (1:3), а до этого обыграли дважды Болгарию (2:1 и 2:0) и Ирландию (1:0).

Босния и Герцеговина выступала с Финляндией в одной группе квалификации ЧЕ-2020. В десяти сыгранных матчах боснийцы взяли 13 очков (четыре победы, одна ничья и пять поражений). В Лиге Наций Босния тоже не смогла себя проявить. В первой группе элитного дивизиона сборная взяла всего два очка, завершив турнир на последнем месте.

Информация для ставок

  • Соперники провели три очных встречи – две победы Боснии и одна победа Финляндии
  • В двух из трех очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • Финляндия не пропускала в 7 из 10 прошлых домашних матчей
  • Сборная Боснии и Герцеговины не забивала больше гола в трех предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Соперники уже хорошо знают друг друга, проведя две дуэли на стадии квалификации ЧЕ-2020. Минувший визит боснийцев в Финляндию завершился для них поражением (0:2), и в этот раз гости вряд ли смогут взять реванш у финнов, которые дома очень надежно обороняются. Учитывая надежную защиту хозяев и невыразительную атаку гостей, предлагаем сыграть ставку ТМ (2,5) по коэффициенту 1.56 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.95 1.92 1.53 2.60
Лига Ставок 2.25 1.65 1.67 2.22
Мелбет 1.77 2.17
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Djebrael
Djebrael
вчера в 07:54
Много голов не будет
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