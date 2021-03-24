Финляндия – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 07:35

В 1-м туре группы D европейского отбора ЧМ -2022 Финляндия дома сыграет против Боснии и Герцеговины. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Бетсити предложила на этот матч такие ставки: победа Финляндии идет по коэффициенту 2.84, ничья – 3.20, а вероятность гостевой виктории Боснии и Герцеговины представлена котировкой 2.78.

С большим преимуществом в линии БК идут ставки в пользу низового исхода поединка. Так, заключить пари на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.56, больше – 2.50.

Форма команд

В конце 2019 года Финляндия оформила исторический проход на чемпионат Европы. В своей группе финны набрали 18 очков (шесть побед и четыре поражения), заняв итоговое второе место. В борьбе за вторую путевку на ЧЕ -2020 команда опередила Грецию на четыре зачетных пункта. Менее успешно Финляндия провела групповой раунд Лиги Наций, где в борьбе с Уэльсом за первую позицию уступила конкуренту четыре зачетных пункта. В последнем официальном матче финны уступили в гостях валлийцам (1:3), а до этого обыграли дважды Болгарию (2:1 и 2:0) и Ирландию (1:0).

Босния и Герцеговина выступала с Финляндией в одной группе квалификации ЧЕ -2020. В десяти сыгранных матчах боснийцы взяли 13 очков (четыре победы, одна ничья и пять поражений). В Лиге Наций Босния тоже не смогла себя проявить. В первой группе элитного дивизиона сборная взяла всего два очка, завершив турнир на последнем месте.

Информация для ставок

Соперники провели три очных встречи – две победы Боснии и одна победа Финляндии

В двух из трех очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

Финляндия не пропускала в 7 из 10 прошлых домашних матчей

Сборная Боснии и Герцеговины не забивала больше гола в трех предыдущих гостевых поединках

Прогноз