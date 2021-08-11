«Форте» — «Чайка». Прогноз на матч Кубка России (11.08.2021)

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вчера, 13:16

11 августа «Форте» примет «Чайку» в рамках очередного этапа Кубка России. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот интересный поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Чайка». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.35 и на победу хозяев за 2.85.

Форма команд

«Форте» в этом сезоне показывает футбол очень хорошего уровня. Команда часто побеждает и мало пропускает. С голами у клуба полный порядок, несмотря на то, что «Форте» не так часто идет в атаку, команда способна забить 2-3 гола за матч и обеспечить себе победу. «Форте» не станет атаковать первым, этот клуб ждет, когда соперник проявит себя, а затем, словно змея, нападает на оппонента и заставляет его ошибиться. Такой стиль игры помог клубу выиграть несколько поединков кряду и пройти дальше в Кубке России.



«Чайка» выглядит плохо в последних матчах. Команда часто пропускает и не может похвастаться хорошими результатами. Свои последние два поединка клуб провалил. Из последних матчей стоит выделить победу над «Аланией» со счетом 4:0, но это был товарищеский поединок. «Чайка» также побеждала «Туапсе» со счетом 3:0 в рамках чемпионата. Команда может играть хорошо, но уже спустя несколько поединков она сильно устает и не способна показывать хороший уровень игры. «Чайка» не отличается стабильностью.

Информация для ставок

«Чайка» выиграла три матча из последних пяти

«Форте» побеждает пять игр кряду

«Чайка» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — только один клуб забьет — коэффициент 2.40.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Нортгемптона» в матче Кубка английской Лиги с «Ковентри».