ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. Кубок 2021/2022

«Форте» — «Чайка». Прогноз на матч Кубка России (11.08.2021)

вчера, 13:16

11 августа «Форте» примет «Чайку» в рамках очередного этапа Кубка России. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот интересный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.93 3.34 2.26
1XBET 2.92 3.40 2.25

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Чайка». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.35 и на победу хозяев за 2.85.

Форма команд

«Форте» в этом сезоне показывает футбол очень хорошего уровня. Команда часто побеждает и мало пропускает. С голами у клуба полный порядок, несмотря на то, что «Форте» не так часто идет в атаку, команда способна забить 2-3 гола за матч и обеспечить себе победу. «Форте» не станет атаковать первым, этот клуб ждет, когда соперник проявит себя, а затем, словно змея, нападает на оппонента и заставляет его ошибиться. Такой стиль игры помог клубу выиграть несколько поединков кряду и пройти дальше в Кубке России.

«Чайка» выглядит плохо в последних матчах. Команда часто пропускает и не может похвастаться хорошими результатами. Свои последние два поединка клуб провалил. Из последних матчей стоит выделить победу над «Аланией» со счетом 4:0, но это был товарищеский поединок. «Чайка» также побеждала «Туапсе» со счетом 3:0 в рамках чемпионата. Команда может играть хорошо, но уже спустя несколько поединков она сильно устает и не способна показывать хороший уровень игры. «Чайка» не отличается стабильностью.

Информация для ставок

  • «Чайка» выиграла три матча из последних пяти
  • «Форте» побеждает пять игр кряду
  • «Чайка» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — только один клуб забьет — коэффициент 2.40.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Нортгемптона» в матче Кубка английской Лиги с «Ковентри».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.82 1.99
1XBET 1.16 5.55
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
dn92j8gjvb3j
dn92j8gjvb3j
вчера в 14:34
Футбольный клуб «Форте Таганрог» одержит победу.
n78yhu9cnzfk
n78yhu9cnzfk
вчера в 14:33
Футбольный клуб Чайка (Песчанокопское) выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:17
Игра на три исхода
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100