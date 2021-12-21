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«Лорьян» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч французской Лиги 1 (22.12.2021)

21 декабря 2021, 00:02

В очередном туре чемпионата Франции «Лорьян» на домашней арене примет «Пари Сен-Жермен». Предлагаем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в предстоящем матче компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.38. Ничья котируется по цене 5.30, а победа «Лорьяна» находится на отметке 7.90.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Исход ТБ(2,5) можно выбрать по коэффициенту 1.48, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Лорьян» проиграл семь матчей подряд в чемпионате Франции. Из-за длительной серии неудач команда опустилась в зону прямого вылета, расположившись на предпоследнем месте в турнирной таблице. В минувшем туре Лиги 1 «Лорьян» по всем статьям уступил в гостях «Мецу» (1:4), а среди недели команда проиграла на выезде «Ренну» (0:1), досрочно завершив выступления в Кубке Франции.

ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Набрав в общей сложности 45 очков, команда Маурисио Почеттино опережает «Марсель», который идет на втором месте, на 11 баллов. В последней игре лиги парижане принимали на своем поле «Монако» и одержали победу (2:0). Прежде ПСЖ позволил себе потерю очков в ничейных встречах с «Лансом» (1:1) и «Ниццей» (0:0).

Информация для ставок

  • «Лорьян» проиграл 8 прошлых матчей в рамках всех турниров
  • ПСЖ не проигрывал в 16 из 17 прошлых гостевых матчей Лиги 1
  • ПСЖ обыгрывал «Лорьян» в 9 из последних 10 очных матчей

Прогноз

ПСЖ вряд ли допустит осечку в гостевой игре с «Лорьяном», у которого все сейчас очень плохо. Учитывая, что хозяева практически не забивают, рекомендуем ставку на победу гостей с форой (-1) гол по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.06 1.27 2.46 1.61 1.92 1.98
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.07 1.85
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Gahi
Gahi
21 декабря 2021 в 05:49
Победа команды "ПСЖ" в этом матче. Удачи
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