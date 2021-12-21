«Лорьян» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч французской Лиги 1 (22.12.2021)

В очередном туре чемпионата Франции «Лорьян» на домашней арене примет «Пари Сен-Жермен». Предлагаем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.
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1 : 1
завершен
22 декабря 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
Поставить на победу ПСЖ в предстоящем матче компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.38. Ничья котируется по цене 5.30, а победа «Лорьяна» находится на отметке 7.90.
Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Исход ТБ(2,5) можно выбрать по коэффициенту 1.48, ТМ(2,5) – 2.50.
Форма команд
«Лорьян» проиграл семь матчей подряд в чемпионате Франции. Из-за длительной серии неудач команда опустилась в зону прямого вылета, расположившись на предпоследнем месте в турнирной таблице. В минувшем туре Лиги 1 «Лорьян» по всем статьям уступил в гостях «Мецу» (1:4), а среди недели команда проиграла на выезде «Ренну» (0:1), досрочно завершив выступления в Кубке Франции.
ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Набрав в общей сложности 45 очков, команда Маурисио Почеттино опережает «Марсель», который идет на втором месте, на 11 баллов. В последней игре лиги парижане принимали на своем поле «Монако» и одержали победу (2:0). Прежде ПСЖ позволил себе потерю очков в ничейных встречах с «Лансом» (1:1) и «Ниццей» (0:0).
Информация для ставок
- «Лорьян» проиграл 8 прошлых матчей в рамках всех турниров
- ПСЖ не проигрывал в 16 из 17 прошлых гостевых матчей Лиги 1
- ПСЖ обыгрывал «Лорьян» в 9 из последних 10 очных матчей
Прогноз
ПСЖ вряд ли допустит осечку в гостевой игре с «Лорьяном», у которого все сейчас очень плохо. Учитывая, что хозяева практически не забивают, рекомендуем ставку на победу гостей с форой (-1) гол по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет.