«Фрайбург» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (09.01.2021)

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07 января 2021, 23:25

9 января в чемпионате Германии состоится матч 15-го тура, в котором сыграют «Фрайбург» и «Кельн». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне «Фрайбурга». Сделать ставку на победу хозяев компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.98. Шансы «Кельна» взять три очка в гостях оцениваются в 4.08, а ничью можно сыграть с котировкой 3.76.

В линии на тотал букмекер предложил такие ставки: больше 2,5 голов – 1.87, меньше – 2.08.

Форма команд

В прошлогоднем розыгрыше Бундеслиги «Кельн» дважды обыграл своего оппонента. Сначала «козлы» добились гостевой виктории со счетом 2:1, а во втором круге разбили «Фрайбург» на домашней арене (4:0).

В текущем сезоне «Фрайбург» играет намного лучше своего визави. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе четыре победы подряд. В прошлом туре «черно-белые» обыграли в гостях «Хоффенхайм» (3:1), а перед этим оставили без очков «Герту» (4:1), «Шальке» (2:0) и «Арминию» (2:0).

«Кельн» сейчас балансирует возле зоны вылета (15 место). У команды в текущей кампании только две победы, при пяти ничьих и семи поражениях. 2 января «Кельн» на домашней арене с минимальным счетом уступил «Аугсбургу» (0:1).

Информация для ставок

В шести прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Кельн» не побеждал в 22 из 24 последних матчей чемпионата

«Кельн» не забивал голы в трех последних играх Бундеслиги

Прогноз

У «Фрайбурга» есть неплохая возможность отомстить своему обидчику за два поражения в прошлом сезоне. Сейчас «черно-белые» выступают намного продуктивней, чем «Кельн», который вообще разучился забивать.

Берем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Мелбет.