«Фуэнлабрада» — «Мирандес». Прогноз на матч испанской Сегунды (19.11.2021)

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18 ноября 2021, 15:23

«Фуэнлабрада» примет «Мирандес» в рамках 17-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Фуэнлабраду». Сделать ставку на эту команду можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Фуэнлабрада» расположилась в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого футбольного клуба 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба 12 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Фуэнлабрада» уступила «Вальядолиду», а также сыграла вничью с «Эйбаром» и проиграла «Лас-Пальмасу».

«Мирандес» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Мирандеса» 23 забитых и 27 пропущенных голов. В последних матчах этот испанский коллектив проиграл «Уэске», а также уступил «Вальядолиду» и выиграл у «Луго».

Информация для ставок

«Мирандес» выиграл один матч из последних пяти

«Фуэнлабрада» не побеждает вот уже семь игр кряду

У «Мирандеса» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 3.25. Команды находятся в неплохой форме и регулярно забивают голы, этот матч не должен стать исключением из правил. Фаворит матча — хозяева, которые будут пытаться выиграть поединок.