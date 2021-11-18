ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Сегунда 2021/2022

«Фуэнлабрада» — «Мирандес». Прогноз на матч испанской Сегунды (19.11.2021)

18 ноября 2021, 15:23

«Фуэнлабрада» примет «Мирандес» в рамках 17-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Фуэнлабрада
Мирандес
1 : 1
завершен
19 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.223.45
Мелбет 2.16 3.12 3.62
BetBoom 2.20 3.07 3.66

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Фуэнлабраду». Сделать ставку на эту команду можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Фуэнлабрада» расположилась в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого футбольного клуба 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба 12 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Фуэнлабрада» уступила «Вальядолиду», а также сыграла вничью с «Эйбаром» и проиграла «Лас-Пальмасу».

«Мирандес» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Мирандеса» 23 забитых и 27 пропущенных голов. В последних матчах этот испанский коллектив проиграл «Уэске», а также уступил «Вальядолиду» и выиграл у «Луго».

Информация для ставок

  • «Мирандес» выиграл один матч из последних пяти
  • «Фуэнлабрада» не побеждает вот уже семь игр кряду
  • У «Мирандеса» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 3.25. Команды находятся в неплохой форме и регулярно забивают голы, этот матч не должен стать исключением из правил. Фаворит матча — хозяева, которые будут пытаться выиграть поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.70 1.66 2.27
Мелбет 1.57 2.37
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
18 ноября в 22:05
В этом матче обе команды забьют. Удачи
q89adczx377y
q89adczx377y
18 ноября в 15:30
Футбольный клуб «Фуэнлабрада» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100