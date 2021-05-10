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«Фулхэм» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (10.05.2021)

вчера, 08:48

«Фулхэм» 10 мая 2021 года сыграет против «Бернли». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.503.31
Лига Ставок 2.24 3.35 3.40
Мелбет 2.18 3.66 3.36
1XBET 5.30 1.40 5.80
BetBoom 2.24 3.46 3.36

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Бернли» по 3.40.

Форма команд

«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 27 пунктов. В нынешнем сезоне клуб выиграл пять поединков, 12 раз играл вничью и проиграл в 17 матчах. У команды 25 забитых и 45 пропущенных.

«Бернли» набрал 36 пунктов и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — девять побед, столько же ничьих и 16 поражений. Клуб забил 31 мяч и пропустил 47 голов.

Информация для ставок

● «Фулхэм» пропустил девять голов в пяти последних матчах

● «Бернли» проиграл в четырех матчах из последних пяти

● «Фулхэм» не побеждает шесть матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.84. Также можно поставить на победу «Фулхэма» и ТМ 4.5 по 2.33.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Урал» — «Ростов».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.54 1.85 2.06 1.43 3.03
Лига Ставок 2.45 1.56 1.76 2.08
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.53 1.52 2.05 1.77 1.44 2.79
BetBoom 2.48 1.57 1.77 2.10 1.42 2.96
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shlomo
shlomo
вчера в 11:31
Гости выиграют этот матч
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