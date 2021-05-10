«Фулхэм» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (10.05.2021)

«Фулхэм» 10 мая 2021 года сыграет против «Бернли». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
|
0 : 2
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Бернли» по 3.40.
Форма команд
«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 27 пунктов. В нынешнем сезоне клуб выиграл пять поединков, 12 раз играл вничью и проиграл в 17 матчах. У команды 25 забитых и 45 пропущенных.
«Бернли» набрал 36 пунктов и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — девять побед, столько же ничьих и 16 поражений. Клуб забил 31 мяч и пропустил 47 голов.
Информация для ставок
● «Фулхэм» пропустил девять голов в пяти последних матчах
● «Бернли» проиграл в четырех матчах из последних пяти
● «Фулхэм» не побеждает шесть матчей кряду
Прогноз
Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.84. Также можно поставить на победу «Фулхэма» и ТМ 4.5 по 2.33.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Урал» — «Ростов».