«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (13.03.2021)

«Фулхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура АПЛ. Матч запланирован на 13 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выглядит невероятно, этот клуб безумен и способен забивать по пять мячей каждый матч, но и у него есть свои уязвимости. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.34. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход за 5.10 и на гол с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Этот клуб набрал 26 пунктов, но у него ещё есть шансы выбраться из подвала турнирной таблицы. «Дачники» выиграли пять игр, 11 раз играли вничью и проиграли в 12 поединках. Клуб забил 22 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах у «дачников» неплохо получается отбирать очки у менее слабых соперников.
«Манчестер Сити» монструозен в нынешнем сезоне. Команда Пепа Гвардиолы набрала 68 пунктов и находится на первой строчке в турнирной таблице. «Сити» опережает идущий на второй строчке «Манчестер Юнайтед» на 14 очков, но у «красных дьяволов» матч в запасе. Клуб Пепа Гвардиолы выиграл 21 матч, пять раз играл вничью и проиграл три поединка. Команда забила 61 мяч и пропустила 21 гол. Эти показатели являются лучшими в сезоне АПЛ.
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» проиграл лишь один поединок за последние 20 матчей
- «Фулхэм» выиграл два матча из последних пяти
- «Манчестер Сити» пропустил шесть мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — ничья хотя бы в одном из таймов по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу «Манчестер Сити» с разницей в один мяч или ничью по коэффициенту 3.40.