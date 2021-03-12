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«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (13.03.2021)

вчера, 15:03

«Фулхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура АПЛ. Матч запланирован на 13 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выглядит невероятно, этот клуб безумен и способен забивать по пять мячей каждый матч, но и у него есть свои уязвимости. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.06 1.89
Лига ставок 1.99 1.82
BetBoom 1.99 1.87

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.34. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход за 5.10 и на гол с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Этот клуб набрал 26 пунктов, но у него ещё есть шансы выбраться из подвала турнирной таблицы. «Дачники» выиграли пять игр, 11 раз играли вничью и проиграли в 12 поединках. Клуб забил 22 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах у «дачников» неплохо получается отбирать очки у менее слабых соперников.

«Манчестер Сити» монструозен в нынешнем сезоне. Команда Пепа Гвардиолы набрала 68 пунктов и находится на первой строчке в турнирной таблице. «Сити» опережает идущий на второй строчке «Манчестер Юнайтед» на 14 очков, но у «красных дьяволов» матч в запасе. Клуб Пепа Гвардиолы выиграл 21 матч, пять раз играл вничью и проиграл три поединка. Команда забила 61 мяч и пропустила 21 гол. Эти показатели являются лучшими в сезоне АПЛ.

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» проиграл лишь один поединок за последние 20 матчей
  • «Фулхэм» выиграл два матча из последних пяти
  • «Манчестер Сити» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — ничья хотя бы в одном из таймов по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу «Манчестер Сити» с разницей в один мяч или ничью по коэффициенту 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.06 1.89
Лига ставок 1.99 1.82
BetBoom 1.99 1.87
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:14
Думаю что победная серия МС продлиться..
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:13
Сити победит
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