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Габон — Ливия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 01:45

Габон принимает Ливию в рамках отборочного раунда к ЧМ-2022. Поединок запланирован на 12 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Африке.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Габон
Ливия
1 : 0
завершен
12 ноября 2021, 19:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.364.68
Мелбет 1.93 3.18 4.04
1XBET 1.80 3.34 4.54
BetBoom 2.05 3.20 3.95

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу Габона по коэффициенту 2.00. Ничейный исход букмекеры Фонбет оценили в 3.25. В победу сборной Ливии не верят, на нее можно поставить по коэффициенту 4.15.

В качестве дополнительной ставки на грядущий поединок можно рассмотреть «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Габон продолжает свое путешествие на ЧМ-2022. Для Габона это будет пятый тур. В первом туре команда уступила Ливии, матч завершился со счетом 2:1 в пользу соперника. Также Габон сыграл вничью против Египта со счетом 1:1 и проиграл Анголе со счетом 3:1. Единственное светлое пятно за последнее время для африканской команды — это победа над Анголой во втором поединке со счетом 2:0.

Ливия в последних матчах не впечатляет. Африканская команда выдает один плохой поединок за другим. Не так давно Ливия уступила Египту со счетом 0:3, также было поражение (1:0) от Египта во второй игре. Были и хорошие моменты, Ливия одолела Анголу (0:1) и обыграла Габон со счетом 2:1. У сборной есть проблемы с обороной, команда очень часто пропускает, особенно это касается последних поединков.

Информация для ставок

  • Ливия проиграла три матча из последних пяти
  • Габон выиграл всего один матч из последних пяти
  • У Ливии четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу Ливии по коэффициенту 1.80. Ливия, несмотря на свои последние результаты, может побороться с Габоном, тем более что опыт победы над этим соперником у команды есть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.82 1.58 2.41
Мелбет 1.53 2.54
1XBET 1.50 2.65
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shlomo
shlomo
11 ноября в 09:19
Хозяева не проиграют
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