«Ганза» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

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сегодня, 00:30

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый тур второй Бундеслиги. «Ганза» ждет в гости «Карлсруэ». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче букмекеры не определили. На победу каждой из команд можно поставить по коэффициенту 2.7, а ничейный исход поединка будет стоить 3.25

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ганза» заняла в прошлом сезоне второе место в Бундеслиге 3 и смогла перейти в более сильный дивизион. Команда находится на подъеме и попытается с самого старта набирать очки, чтобы закрепиться в новом для себя чемпионате. «Ганза» провела много товарищеских поединков, в которых проиграла лишь однажды. В прошлой игре команда уступила «Айнтрахту» Б (1:2), а немного ранее крупно обыграла «Вольфбсург» (3:0).

«Карлсруэ» занял неплохое для себя 6-е место по итогам прошлого сезона, однако болельщики и руководство хотят большего. Коллектив провел несколько товарищеских поединков, через которые готовился к новому сезону. Матч с «Ганзой» будет сложным, ведь команды только вливаются в сезон. Последние две товарищеские игры «Карлсруэ» закончились победой над «Саарбрюкеном» (1:0) и поражением «Зениту» (0:1).

Информация для ставок

«Ганза» и «Карлсруэ» проиграли всего по одному матчу из десяти последних поединков (включая товарищеские матчи)

«Ганза» забивала в восьми из десяти последних домашних матчей

Четыре из последних пяти встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из десяти последних встреч команд между собой закончились ничейным результатом

Прогноз

Сезон только начинается и каждый из коллективов не станет рисковать первыми набранными очками. Предполагаем, что матч закончится без определения победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры дали неплохой коэффициент на победу «Ганновера» в матче второй Бундеслиги с «Вердером».