«Ганза» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый тур второй Бундеслиги. «Ганза» ждет в гости «Карлсруэ». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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24 июля 2021, 14:30
суббота
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче букмекеры не определили. На победу каждой из команд можно поставить по коэффициенту 2.7, а ничейный исход поединка будет стоить 3.25
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.
Форма команд
«Ганза» заняла в прошлом сезоне второе место в Бундеслиге 3 и смогла перейти в более сильный дивизион. Команда находится на подъеме и попытается с самого старта набирать очки, чтобы закрепиться в новом для себя чемпионате. «Ганза» провела много товарищеских поединков, в которых проиграла лишь однажды. В прошлой игре команда уступила «Айнтрахту» Б (1:2), а немного ранее крупно обыграла «Вольфбсург» (3:0).
«Карлсруэ» занял неплохое для себя 6-е место по итогам прошлого сезона, однако болельщики и руководство хотят большего. Коллектив провел несколько товарищеских поединков, через которые готовился к новому сезону. Матч с «Ганзой» будет сложным, ведь команды только вливаются в сезон. Последние две товарищеские игры «Карлсруэ» закончились победой над «Саарбрюкеном» (1:0) и поражением «Зениту» (0:1).
Информация для ставок
- «Ганза» и «Карлсруэ» проиграли всего по одному матчу из десяти последних поединков (включая товарищеские матчи)
- «Ганза» забивала в восьми из десяти последних домашних матчей
- Четыре из последних пяти встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять из десяти последних встреч команд между собой закончились ничейным результатом
Прогноз
Сезон только начинается и каждый из коллективов не станет рисковать первыми набранными очками. Предполагаем, что матч закончится без определения победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры дали неплохой коэффициент на победу «Ганновера» в матче второй Бундеслиги с «Вердером».