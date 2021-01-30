«Газ Метан» — «Академика Клинчени». Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.01.2021)

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30 января 2021, 11:30

В 20-м туре чемпионата Румынии «Газ Метан» сыграет домашний матч против «Академики Клинчени». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на встречу, которая состоится 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.75 на победу «Газ Метана», что делает его небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата, сыграют ставки за 3, а взять победу гостей можно за 2.85.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.73. Низовой исход матча стоит 2.11. Поставить на то, что команды обменяются голами можно за 1.9.

Форма команд

В этой встрече сыграют пятая и десятая команда Румынии. «Академика Клинчени» в своем активе имеет 29 очков и неоднозначные результаты за спиной. Команда лишь в последнем туре против «Ботошани» (2:1) смогла прервать серию без побед, которая затянулась на несколько матчей. Этой игре предшествовало поражение от «Киндии» (2:1).

«Газ Метан» в этом месяце провел несколько убедительных матчей, только в прошлом туре команда уступила «Динамо». Отставание от «Академики Клинчени» составляет 6 очков, в случае триумфа, клуб сможет подобраться к соперникам на расстояние одной победы.

Информация для ставок

Газ Метан проиграл один матч в чемпионате из последних пяти.

Четыре из пяти матчей «Академики Клинчени» заканчивались исходом ТБ 2.5.

2.5. В двух из трёх встреч между клубами оказался сильнее «Газ Метан»

«Академика Клинчени» во всех турнирах не может выиграть на выезде уже пять матчей.

Прогноз

Предполагаем, что игра будет проходить достаточно ровно, большого количества шансов для взятия ворот командам ждать не стоит. Предлагаем остановить свой выбор на ничейном результате. Сделать ставку на то, что команды разделят очки, можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.