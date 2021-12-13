«Газиантеп» — «Фенербахче». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (13.12.2021)

1639385997

сегодня, 11:59

Шестнадцатый тур чемпионата Турции завершится в понедельник игрой «Газиантепа» с «Фенербахче». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли отдать абсолютное предпочтение одной из команд. На победу хозяев линия БК Мелбет предлагает загрузить по коэффициенту 3.3. Победа «Фенербахче» порадует игроков выигрыш по коэффициенту 2.1. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.56.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.89. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.89. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Газиантеп» после 15 сыгранных поединков занимает 16 место и очень близок к зоне вылета. В прошедших матчах команда порадовала двумя победами над «Сакарьяспором» (3:1) и «Коньяспором» (2:1), но также и огорчила поражением от «Гезтепе» (1:2).

«Фенербахче в свою очередь принимал участие в Лиге Европы и в рамках последнего тура на своем поле принимал немецкий „Айнтрахт“. Победить не удалось, ничья (1:1) и итоговое третье место в группе, которое позволит коллективу продолжить выступления в турнире рангом ниже. В чемпионате Турции в крайнем туре был обыгран „Ризеспор“ со счетом (4:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия „Газиантепа“ составляет восемь поединков (шесть побед и две ничьи)

„Фенербахче“ победил один раз в крайних восьми играх

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Три последних матчей с участием „Газиантепа“ закончились результатом „обе забьют“

Прогноз

Оба коллектива будут сосредоточены на атакующих действиях и вполне возможно мы увидим здесь достаточное количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 рекомендуем в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.