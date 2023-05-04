Борьба за титул в Бундеслиге

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вчера, 21:52

Аналитики сайта прогнозов ВсеПроСпорт высказали свое видение ситуации в чемпионской гонке на финише сезона в Бундеслиге.

Сумеет ли «Бавария» добыть очередной титул или «шмелям» удастся им помешать? — предлагаем разобраться в этом более детальнее.

За шесть туров до финиша Бундеслиги реальная борьба за чемпионство развернулась лишь между двумя главными претендентами — «Бавария» имеет два очка отрыва от дортмундской «Боруссии». Именно эти коллективы, по мнению экспертов ВсеПроСпорт и разыграют между собой судьбу «серебряной салатницы». Да, гонка за итоговые места в зоне Лиги чемпионов тоже очень интригующая, но сегодня мы хотели бы обсудить именно противостояние двух главных фаворитов.

«Бавария» проводит нынешний сезон довольно неубедительно в целом, часто теряет очки на ровном месте, имеет сложности во многих линиях и лишена сейчас былой мощи и солидности. Недавняя смена главной фигуры на тренерском мостике тоже не прибавляет оптимизма болельщикам «красных», ведь от хорошей жизни таких кардинальных решений руководство не стало бы принимать. Да и качество футбола мюнхенцев говорит о том, что есть уязвимые места в обороне и проблемы с креативом и реализацией. Клуб практически лишился возможности попасть в полуфинал Лиги чемпионов, что тоже отразится на самым лучшим образом на тонусе и настроении.

Что касается «Боруссии», то и здесь есть свои трудности. Команда очень не вовремя, если можно так выразиться, лишилась ключевых игроков линии атаки, которые сейчас только начинают выходить из лазарета. Недавняя встреча со «Штутгартом», которая шла к уверенной победе «шмелей», обернулась ужасной концовкой и потерей очков, что лишило возможности сравняться по очкам с гегемоном. Однако дортмундцы, как никогда раньше, близки в этом розыгрыше к добыче титула и определенно приложат все усилия для того, чтобы обойти «Баварию» и вырвать чемпионство.

Календарь на финише сезона у «шмелей» однозначно легче. «Баварию» ждет ответная игра в Лиге чемпионов, где есть минимальные шансы пройти в полуфинал, да и противостояния с «Лейпцигом», «Вердером» и очень мотивированными «Шальке» и «Гертой» обещают стать довольно сложными для «красных». Эксперты ВсеПроСпорт сходятся во мнении, что у «Боруссии» будут хорошие шансы догнать гегемона и обойти того, если коллектив соберется с силами и перестанет спотыкаться в необязательных случаях.