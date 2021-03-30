Гибралтар – Нидерланды. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

В третьем туре группы G сборная Гибралтара примет на своем поле Нидерланды. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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0 : 7
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.01. В случае победы Гибралтара зайдет невероятный коэффициент 71.00. Ничью можно выбрать по коэффициенту 31.00.
Также в линии букмекеры предлагают ТБ 6 за 1.89 и ТМ 5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.5.
Форма команд
Скромная сборная Гибралтара, как и прогнозировали все эксперты, начала отбор на ЧМ-2022 с двух поражений. Команда, к сожалению, не способна оказывать качественное сопротивление командам, с которыми находится в группе. Коллектив старается показывать результаты и даже отметился забитым голом в ворота Черногории. В двух матчах отбора Гибралтар проиграл на своем поле Норвегии (0:3) и уступил Черногории на выезде (1:4).
Сборная Нидерландов немного расстроила своих болельщиков поражением в первом матче, но квалификация только началась, у команды будут шансы и возможности на исправление ошибок. Несмотря на осечку, Нидерланды остаются главным фаворитом группы. После поражения на выезде от Турции (2:4) команда обыграла Латвию (2:0).
Информация для ставок
- Гибралтар не может выиграть пять матчей подряд
- Нидерланды смогли выиграть только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- Пять из последних шести матчей Нидерландов закончились исходом «обе забьют»
- Гибралтар забивал в четырех из последних пяти домашних матчей
Прогноз
У хозяев шансов на успешный результат против Нидерландов практически нет. Футболисты гостей в несколько раз превосходят Гибралтар в классе. Рекомендуем сделать ставку на победу Нидерландов с форой -4.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 1.86.
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