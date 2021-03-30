Гибралтар – Нидерланды. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

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вчера, 17:32

В третьем туре группы G сборная Гибралтара примет на своем поле Нидерланды. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.01. В случае победы Гибралтара зайдет невероятный коэффициент 71.00. Ничью можно выбрать по коэффициенту 31.00.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 6 за 1.89 и ТМ 5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Форма команд

Скромная сборная Гибралтара, как и прогнозировали все эксперты, начала отбор на ЧМ -2022 с двух поражений. Команда, к сожалению, не способна оказывать качественное сопротивление командам, с которыми находится в группе. Коллектив старается показывать результаты и даже отметился забитым голом в ворота Черногории. В двух матчах отбора Гибралтар проиграл на своем поле Норвегии (0:3) и уступил Черногории на выезде (1:4).

Сборная Нидерландов немного расстроила своих болельщиков поражением в первом матче, но квалификация только началась, у команды будут шансы и возможности на исправление ошибок. Несмотря на осечку, Нидерланды остаются главным фаворитом группы. После поражения на выезде от Турции (2:4) команда обыграла Латвию (2:0).

Информация для ставок

Гибралтар не может выиграть пять матчей подряд

Нидерланды смогли выиграть только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Пять из последних шести матчей Нидерландов закончились исходом «обе забьют»

Гибралтар забивал в четырех из последних пяти домашних матчей

Прогноз

У хозяев шансов на успешный результат против Нидерландов практически нет. Футболисты гостей в несколько раз превосходят Гибралтар в классе. Рекомендуем сделать ставку на победу Нидерландов с форой -4.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 1.86.

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