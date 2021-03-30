ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Гибралтар – Нидерланды. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

вчера, 17:32

В третьем туре группы G сборная Гибралтара примет на своем поле Нидерланды. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 101.00 26.00 1.00
Фонбет Live! 38.00 17.00 1.05
Мелбет 67.00 26.00 1.01

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.01. В случае победы Гибралтара зайдет невероятный коэффициент 71.00. Ничью можно выбрать по коэффициенту 31.00.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 6 за 1.89 и ТМ 5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Форма команд

Скромная сборная Гибралтара, как и прогнозировали все эксперты, начала отбор на ЧМ-2022 с двух поражений. Команда, к сожалению, не способна оказывать качественное сопротивление командам, с которыми находится в группе. Коллектив старается показывать результаты и даже отметился забитым голом в ворота Черногории. В двух матчах отбора Гибралтар проиграл на своем поле Норвегии (0:3) и уступил Черногории на выезде (1:4).

Сборная Нидерландов немного расстроила своих болельщиков поражением в первом матче, но квалификация только началась, у команды будут шансы и возможности на исправление ошибок. Несмотря на осечку, Нидерланды остаются главным фаворитом группы. После поражения на выезде от Турции (2:4) команда обыграла Латвию (2:0).

Информация для ставок

  • Гибралтар не может выиграть пять матчей подряд
  • Нидерланды смогли выиграть только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из последних шести матчей Нидерландов закончились исходом «обе забьют»
  • Гибралтар забивал в четырех из последних пяти домашних матчей

Прогноз

У хозяев шансов на успешный результат против Нидерландов практически нет. Футболисты гостей в несколько раз превосходят Гибралтар в классе. Рекомендуем сделать ставку на победу Нидерландов с форой -4.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 1.86.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Бельгия – Беларусь.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 8.60 1.08
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:38
Ну по идее это игра в одни ворота...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100