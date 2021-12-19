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АЕК — ОФИ. Прогноз на матч греческой Суперлиги (20.12.2021)

19 декабря 2021, 11:32

15-й тур греческой Суперлиги порадует любителей футбола противостоянием АЕКа и ОФИ. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Греция. Суперлига 2021/2022
АЕК
ОФИ
1 : 2
завершен
20 декабря 2021, 20:30
понедельник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.348.36
Фонбет 1.38 4.90 8.50

Ставки букмекеров

В этой встрече явным фаворитом оказались хозяева поля, поэтому букмекеры дают следующие котировки: победа АЕКа с форой (-1) оценивается по коэффициенту 1.6. На победу ОФИ можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 8. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 4.74.

Линия также предлагает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.1 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

АЕК продолжает бороться за чемпионство, но после 14 сыгранных поединков отставание от лидирующего «Олимпиакоса» составляет уже восемь баллов. В прошлом туре коллектив минимально переиграл на выезде «Ионикос» (1:0), а поединком ранее расписал нулевую ничью с «Астерасом».

ОФИ не может выиграть уже несколько встреч подряд. Коллектив борется за место в первой шестерке и крайне нуждается в набранных очках. В последних двух турах команда расписала ничью с «Арисом» (1:1), а также проиграла «Олимпиакосу» (1:3).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия АЕКа составляет пять матчей (четыре победы и ничья)
  • ОФИ не может выиграть в трех поединках кряду (два поражения и ничья)
  • Пять из шести минувших очных встреч завершились победами АЕКа
  • Четыре последние игры с участием ОФИ завершились результатом «обе забьют», а такое же количество игр АЕКа – «обе забьют — нет»

Прогноз

Нас ожидает очень интересный матч, в котором обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.43 1.93 1.91 1.52 2.57
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