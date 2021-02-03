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«Гремио» — «Сантос»: прогноз на матч бразильской Серии А (03.02.2021)

вчера, 15:49

«Гремио» 3 февраля 2021 года принимает на своем поле «Сантос».

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Ставки букмекеров

В этом матче главным фаворитом выглядит «Гремио», на победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.26. Котировка на ничейный исход — 3.60, а на победу «Сантоса» — 4.20.

Форма команд

«Гремио» находится на седьмой строчке в таблице бразильской Серии А, у клуба 52 пункта в активе. Команда из Порту-Алегри провела свой последний поединок против ФК «Коритиба», он закончился со счетом 1:1.

«Сантос», как и «Гремио», находится в середине турнирной таблицы. У команды 45 пунктов, она занимает девятую строчку. Свой последний матч «Сантос» провел 30 января, это был поединок финала Кубка Либертадорес. «Сантос» уступил в финале «Палмейрасу» со счетом 0:1.

Информация для ставок

● «Сантос» проиграл четыре матча кряду
● «Гремио» не выиграл ни одного из последних пяти матчей
● У «Сантоса» нулевая разница забитых и пропущенных — 44 забито и 44 пропущено

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал голов будет больше 2,5 с коэффициентом 2.00. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85. Это будет непростой поединок, но совершенно точно в нем будут забиты голы.

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shlomo
shlomo
вчера в 15:52
Сантос фаворит, а там как карта ляжет
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