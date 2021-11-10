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Грузия – Швеция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

10 ноября 2021, 15:22

Интересную встречу лидера и аутсайдера подарит очередной тур квалификации ЧМ-2022 — Грузия принимает Швецию. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Грузия
Швеция
2 : 0
завершен
11 ноября 2021, 20:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа сборной Грузии оценивается в 8.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.26.

Форма команд

Сборная Грузии смогла за все матчи набрать только четыре очка и уже давно не претендует на выход из группы. На данный момент коллектив не может составить конкуренцию более именитым сборным и просто доигрывает квалификацию, но может повлиять на распределение мест вверху турнирной таблицы. Последние два поединка Грузии завершились выездной победой над Косово (2:1) и домашним поражением от Греции (0:2).

Швеция отлично проводит квалификационный отбор и идет на первом месте, имея в активе 15 очков. Сборная обладает сильным составом с опытными игроками, которые играют достаточно давно и слаженно, что помогает команде добиваться положительных результатов. В прошлом товарищеском матче Швеция обыграла Грецию (2:0), а ранее команда оказалась сильнее Косово (3:0).

Информация для ставок

  • Сборная Грузии проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Швеция выиграла только один из семи последних выездных матчей
  • Четыре из шести последних матчей Грузии завершились исходом «обе забьют — нет»
  • В матче первого круга между сборными сильнее оказалась Швеция (1:0)

Прогноз

Швеция находится в хороших физических кондициях и будет играть только на победу, так как имеет отличные шансы выйти на турнир с первого места. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.71 2.19
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Все комментарии
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10 ноября в 15:31
Швеция одержит победу.
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98p79bte6cns
10 ноября в 15:30
Швеция выиграет матч.
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