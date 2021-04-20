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«Хаддерсфилд» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

вчера, 13:14

21 апреля 2021 года «Хаддерсфилд» сыграет против «Барнсли» в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.573.362.22
Лига Ставок 3.45 3.30 2.15
Фонбет 3.55 3.30 2.13
Мелбет 3.44 3.46 2.20
1XBET 3.44 3.46 2.20
BetBoom 3.25 3.30 2.18

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Барнсли». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу «Хаддерсфилда» по 3.60.

Форма команд

В этом сезоне игру «Хаддерсфилда» нельзя назвать хорошей. Команда набрала 47 баллов и расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 побед, 11 ничьих и 19 поражений. Также команда забила 45 голов и пропустила 62 мяча. В последних играх «Хаддерсфилд» играет неплохо, но даже при такой игре клуб все равно теряет драгоценные очки и приближается к зоне вылета.

«Барнсли» проводит хороший сезон. В активе этого клуба 71 балл. «Барнсли» расположился на шестой строчке. Это место позволяет клубу сражаться в стыковых поединках за выход в Премьер-Лигу, поэтому «Барнсли» будет до последнего держать оборону и стараться сохранить себе шестую строчку. Клуб выиграл 21 поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в 13 играх. «Барнсли» забил 54 гола и пропустил 46 мячей. В последних матчах «Барнсли» все еще хорош и часто набирает очки.

Информация для ставок

● «Барнсли» не проиграл в трех матчах из последних пяти
● «Хаддерсфилд» выиграл всего один матч из последних пяти
● У «Хаддерсфилда» десять пропущенных мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по 2.07.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ротерхэм» — «Мидлсбро».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.58 1.76 2.14
Лига Ставок 2.37 1.54 1.72 2.05
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 2.36 1.56 1.77 2.17 1.38 2.95
BetBoom 2.47 1.49 1.74 2.00 1.40 2.75
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Хаддерсфилд»
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