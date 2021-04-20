«Хаддерсфилд» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

21 апреля 2021 года «Хаддерсфилд» сыграет против «Барнсли» в рамках очередного тура Чемпионшипа.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Барнсли». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу «Хаддерсфилда» по 3.60.
Форма команд
В этом сезоне игру «Хаддерсфилда» нельзя назвать хорошей. Команда набрала 47 баллов и расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 побед, 11 ничьих и 19 поражений. Также команда забила 45 голов и пропустила 62 мяча. В последних играх «Хаддерсфилд» играет неплохо, но даже при такой игре клуб все равно теряет драгоценные очки и приближается к зоне вылета.
«Барнсли» проводит хороший сезон. В активе этого клуба 71 балл. «Барнсли» расположился на шестой строчке. Это место позволяет клубу сражаться в стыковых поединках за выход в Премьер-Лигу, поэтому «Барнсли» будет до последнего держать оборону и стараться сохранить себе шестую строчку. Клуб выиграл 21 поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в 13 играх. «Барнсли» забил 54 гола и пропустил 46 мячей. В последних матчах «Барнсли» все еще хорош и часто набирает очки.
Информация для ставок
● «Барнсли» не проиграл в трех матчах из последних пяти
● «Хаддерсфилд» выиграл всего один матч из последних пяти
● У «Хаддерсфилда» десять пропущенных мячей в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по 2.07.
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