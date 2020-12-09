«Хапоэль» Беэр-Шева — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 17:58

10 декабря в шестом туре Лиги Европы сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Ницца». Прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи эксперты букмекерской конторы Мелбет считают гостевую команду. Заключить пари на победу «Ниццы» можно с коэффициентом 2.18, а победа «Хапоэля» идет за 3.38. Вероятность ничьи оценивается котировкой 3.80.

Согласно коэффициентам букмекера, команды результативно сыграют в атаке и забьют минимум три гола. За ставку на ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Участники этого поединка уже не претендуют на выход в 1/16 финала Лиги Европы. «Хапоэль» и «Ницца» набрали по три очка и выключились из борьбы за первые две строчки, которые за собой забронировали «Байер» и «Славия».

Первая очная встреча команд завершилась минимальной победой «Ниццы» во Франции (1:0). «Хапоэль» единственную победу оформил в домашней встрече против «Славии».

В чемпионате Израиля 7 декабря «Хапоэль» отметился победой в противостоянии с «Бейтаром» (2:1). Так хозяева прервали серию без выигрышей, которая длилась девять поединков. «Ницца» в Лиге 1 разделила очки в гостевой встрече против «Реймса» (0:0).

Информация для ставок

· В 10 из 12 прошлых матчах «Хапоэля» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ (2,5)

· «Ницца» проиграла 7 из 8 предыдущих поединков в турнире

· В четырех из пяти прошлых матчах «Хапоэля» на домашнем стадионе забивалось минимум три гола

· Ставка на ТБ (2,5) прошла в четырех из пяти предыдущих поединках «Ниццы»

Прогноз

В отсутствие мотивации и необходимости играть на результат, команды могут позволить себе открытый футбол. С защитой у «Хапоэля» и «Ниццы» есть проблемы, но в атаке они играют результативно.