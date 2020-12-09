«Хапоэль» Беэр-Шева — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

10 декабря в шестом туре Лиги Европы сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Ницца». Прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч вы найдете в нашем анонсе.
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сегодня, 20:55
Ставки букмекеров
Умеренным фаворитом этой встречи эксперты букмекерской конторы Мелбет считают гостевую команду. Заключить пари на победу «Ниццы» можно с коэффициентом 2.18, а победа «Хапоэля» идет за 3.38. Вероятность ничьи оценивается котировкой 3.80.
Согласно коэффициентам букмекера, команды результативно сыграют в атаке и забьют минимум три гола. За ставку на ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Участники этого поединка уже не претендуют на выход в 1/16 финала Лиги Европы. «Хапоэль» и «Ницца» набрали по три очка и выключились из борьбы за первые две строчки, которые за собой забронировали «Байер» и «Славия».
Первая очная встреча команд завершилась минимальной победой «Ниццы» во Франции (1:0). «Хапоэль» единственную победу оформил в домашней встрече против «Славии».
В чемпионате Израиля 7 декабря «Хапоэль» отметился победой в противостоянии с «Бейтаром» (2:1). Так хозяева прервали серию без выигрышей, которая длилась девять поединков. «Ницца» в Лиге 1 разделила очки в гостевой встрече против «Реймса» (0:0).
Информация для ставок
· В 10 из 12 прошлых матчах «Хапоэля» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ(2,5)
· «Ницца» проиграла 7 из 8 предыдущих поединков в турнире
· В четырех из пяти прошлых матчах «Хапоэля» на домашнем стадионе забивалось минимум три гола
· Ставка на ТБ(2,5) прошла в четырех из пяти предыдущих поединках «Ниццы»
Прогноз
В отсутствие мотивации и необходимости играть на результат, команды могут позволить себе открытый футбол. С защитой у «Хапоэля» и «Ниццы» есть проблемы, но в атаке они играют результативно.
Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.