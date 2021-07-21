«Хелсингор» — «Фремад Амагер». Прогноз на матч первого дивизиона Дании (23.07.2021)

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вчера, 23:58

Первый тур чемпионата Дании стартует 23. В одном из матчей встретятся «Хелсингор» и «Фремад Амагер». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Хелсингора» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на ничейный исход за 3.65 и на победу «Фремад Амагер» за 3.40.

Форма команд

«Хелсингор» провел три товарищеских поединка перед стартом сезона. Команда смогла вырвать только два балла, еще один поединок был проигран. Клуб не способен удерживать преимущество, — много забивает, но всегда пропускает в ответ. Самый запоминающийся поединок предсезонки для этого клуба — игра против «Люнгбю», матч завершился со счетом 4:4. Эта команда, как и многие другие клубы в Дании, не знает о том, что такое защита.

«Фремад Амагер» выиграл один товарищеский поединок из трех, дважды проиграв. Самым болезненным было поражение от «Оденсе», который также выступает в чемпионате Дании. Команда обыграла «Фремад Амагер» со счетом 7:0. Не стоит забывать, что товарищеские матчи созданы для проверки состава, поэтому команда никак не заметила этот результат, но болельщики хорошо запомнили провал любимого клуба.

Информация для ставок

«Фремад» проиграл восемь матчей из последних десяти

«Хелсингор» не может выиграть вот уже пять игр кряду

«Фремад» пропустил 14 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах — коэффициент 2.25.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арды» в матче квалификации Лиги конференций с «Хапоэлем».