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«Химки» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата России (11.12.2020)

10 декабря 2020, 06:12
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В первом матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Химки» принимают тульский «Арсенал». Увидим ли мы интригу в этом поединке?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.313.22
BetCity 2.45 3.40 3.00
Fonbet 1.13 6.50 72.00
Мелбет 2.51 3.34 3.00
Лига ставок 2.46 3.40 3.15

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет определились со своими котировками на предстоящую встречу:

  • Победа «Химок» – 2,30
  • Ничья – 3,38
  • Победа «Арсенала» – 3,40

Тотал в этом поединке выставлен на отметке в 2,5 гола. Больше можно заиграть за 2,34, а тотал меньше представлен котировкой 1,66.

Форма команд

«Химки» сумели подняться из подвала турнирной таблицы благодаря десяти набранным очкам в последних четырех встречах. Удалось переиграть «Рубин» (2:0), «Уфу» (2:1), «Краснодар» (1:0) и сыграть вничью с ЦСКА (2:2). Стоит отметить, что «Химки» сумели отыграть отставание в два мяча в игре с армейцами. Сейчас команда идет на 12-й позиции.

«Арсенал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. Сейчас клуб переживает не лучшие времена. На протяжении уже шести встреч им не удается набрать три очка. В прошлом туре зафиксировано минимальное поражение от московского «Динамо» (0:1). Также туляки на протяжении трех туров не могут поразить ворота соперника.

Информация для ставок

  • Матч первого круга между командами завершился ничейным результатом (1:1)
  • «Химки» выиграли 5 из 10 последних домашних поединков
  • «Арсенал» проиграл в 6 из 10 последних выездных матчей

Прогноз

Мы считаем, что у гостей есть весьма неплохие шансы, чтобы собраться и всё-таки зацепиться за успех в предстоящем поединке. Коллектив из Тулы действует очень здорово в обороне. По нашему мнению, в этом матче игра будет идти до первого забитого мяча. Та команда, которая сумеет открыть счёт, в итоге и доведёт матч до победы.

Учитывая это, предлагаем сыграть триумф гостей с учетом форы (0) с коэффициентом 2,42 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.313.22
BetCity 2.45 3.40 3.00
Fonbet 1.13 6.50 72.00
Мелбет 2.51 3.34 3.00
Лига ставок 2.46 3.40 3.15
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volga.kot
volga.kot
10 декабря в 06:17
Химки набрали ход
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