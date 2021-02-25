«Химки» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (27.02.2021)

1614240050

сегодня, 11:00

Интересную встречу двух команд из нижней части турнирной таблицы подарит нам 20-й тур чемпионата России. «Химки» ждут в гости «Уфу». Встреча состоится 27 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.37. Победа «Уфы» оценивается в 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.48. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.53. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.04.

Форма команд

«Химки» после провального старта чемпионата набрали хороший ход в конце декабря прошлого года. В нынешнем году команда провела лишь один матч в рамках Кубка России, в котором уступила «Крыльям Советов» (0:4). Клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ и имеет хороший отрыв от зоны вылета в 11 очков.

«Уфа» расположилась в зоне вылета и не провела в этом календарном году ни одного официального матча. В активе команды всего 13 очков и очень сложное положение в турнирной таблице. Команде нужно регулярно набирать очки, чтобы обеспечить себе участие в следующем сезоне РПЛ . Последний официальный матч «Уфа» провела еще 17 декабря, уступив на выезде «Краснодару» (0:1).

Информация для ставок

«Химки» не проигрывают в чемпионате России шесть матчей подряд

«Уфа» выиграла два из последних восьми матчей в РПЛ

Последние четыре выездных встречи «Уфы» в чемпионате закончились исходом ТМ 2,5 мячей

Матч первого круга между командами выиграли «Химки» (2:1)

Прогноз

Тяжело предсказать победителя матча, когда коллективы практически не играли официальных матчей два месяца. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2,5 мячей. Коэффициент на такой исход составит 1.53.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Тамбов» — «Ротор».