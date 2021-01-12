«Хольштайн» — «Бавария»: прогноз на матч Кубка Германии (13.01.2021)

1610440375

12 января 2021, 11:32

«Хольштайн» принимает «Баварию» в рамках Кубка Германии.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выставила следующие котировки на эту игру. Победу «Хольштайна» можно сыграть за 16,75, ничья находится на отметке 8,70, а триумф «Баварии» можно взять за 1,13.

Тотал в этой игре установлен на значении 3,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,79, а меньше доступно за 2,11.

Форма команд

«Хольштайн» находится на третьей позиции во второй Бундеслиге. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Санкт-Паули» (1:1). Отрыв от лидера «Гамбурга» составляет один зачетный пункт. Крайне важно продолжить столь надежно действовать в обороне – 14 пропущенных мячей — лучший показатель в чемпионате.

«Бавария» проиграла во второй раз в сезоне в прошлом туре «Боруссии» М (2:3). Однако команда пока удерживает лидерство в Бундеслиге. Отрыв от ближайшего соперника «Лейпцига» составляет два зачетных пункта. С обороной не все идеально у «Баварии» — 24 пропущенных мяча в 15 встречах, что довольно много.

Статистика

• «Хольштайн» уступил в двух из 10 последних домашних встреч

• «Бавария» выиграла семь из 10 последних выездных поединков

• «Хольштайн» шесть из 10 последних матчей сыграл на ТМ 3,5

• «Бавария» пять из 10 последних выездных встреч завершила на ТМ 3,5

Прогноз

По нашему мнению, голевой феерии в этой встрече ждать не стоит. «Бавария» будет действовать не совсем основным составом, а хозяева будут сушить игру. Тотал меньше 4 мячей можно сыграть за котировку 1,69 в букмекерской конторе Мелбет.