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«Хольштайн» — «Бавария»: прогноз на матч Кубка Германии (13.01.2021)

12 января 2021, 11:32

«Хольштайн» принимает «Баварию» в рамках Кубка Германии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
16.038.801.13
Fonbet Live! 100.00 13.00 1.04
Мелбет 13.00 8.00 1.17

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выставила следующие котировки на эту игру. Победу «Хольштайна» можно сыграть за 16,75, ничья находится на отметке 8,70, а триумф «Баварии» можно взять за 1,13.

Тотал в этой игре установлен на значении 3,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,79, а меньше доступно за 2,11.

Форма команд

«Хольштайн» находится на третьей позиции во второй Бундеслиге. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Санкт-Паули» (1:1). Отрыв от лидера «Гамбурга» составляет один зачетный пункт. Крайне важно продолжить столь надежно действовать в обороне – 14 пропущенных мячей — лучший показатель в чемпионате.

«Бавария» проиграла во второй раз в сезоне в прошлом туре «Боруссии» М (2:3). Однако команда пока удерживает лидерство в Бундеслиге. Отрыв от ближайшего соперника «Лейпцига» составляет два зачетных пункта. С обороной не все идеально у «Баварии» — 24 пропущенных мяча в 15 встречах, что довольно много.

Статистика

• «Хольштайн» уступил в двух из 10 последних домашних встреч
• «Бавария» выиграла семь из 10 последних выездных поединков
• «Хольштайн» шесть из 10 последних матчей сыграл на ТМ 3,5
• «Бавария» пять из 10 последних выездных встреч завершила на ТМ 3,5

Прогноз

По нашему мнению, голевой феерии в этой встрече ждать не стоит. «Бавария» будет действовать не совсем основным составом, а хозяева будут сушить игру. Тотал меньше 4 мячей можно сыграть за котировку 1,69 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
16.038.801.13
Fonbet Live! 100.00 13.00 1.04
Мелбет 13.00 8.00 1.17
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shlomo
shlomo
12 января в 11:39
Бавария может и вторым составом сыграть....
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